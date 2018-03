SJ/VSStÖ/AKS: SPÖ stimmt gegen ein eigenes Wissenschaftsministerium und damit gegen die Interessen der Studierenden

Bruno Kreisky und Hertha Firnberg würden sich im Grab umdrehen!

Wien (OTS) - "Nachdem das eigenständige Wissenschaftsministerium 1970 in einer Kreisky-Minderheitsregierung mit Hertha Firnberg als Ministerin geschaffen wurde , wird es jetzt als eigenständiges Minsiterium wieder abgeschafft. Was damals als ein Signal in Richtung Aufbruch und Zukunft gedacht war, ist jetzt ein Retro-Signal", so Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ).

"Umso enttäuschender ist es zu sehen, dass die neuernannte Bildungssprecherin Laura Rudas, sowie die neue Jugendsprecherin Katharina Kucharowits der Jugend schon bei der ersten Möglichkeit in den Rücken fallen und gegen die Beibehaltung eines eigenständigen Wissenschaftsministeriums stimmen, womit der Hochschulsektor zum Beiwagerl der Wirtschaft gemacht wird", kritisiert Claudia Satler, Vorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen (aks) weiter.

"Heute waren tausende Studierende auf der Straße um gegen die Eingliederung des Wissenschaftsressorts in das Wirtschaftsministerium zu protestieren. Es ist schade, dass die SPÖ-Abgeordneten trotz dieses starken Zeichens und unserer mehrfachen Aufforderung nicht für die Beibehaltung eines eigenständigen Wissenschaftsministeriums votiert haben", zeigt sich auch Jessica Müller, Vorsitzende des Verbands Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) verärgert.

