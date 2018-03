Nationalrat - Krist: Ein guter Tag für den Sport

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sportsprecher Hermann Krist begrüßt das Sportprogramm der neuen Bundesregierung. "Wir haben in Zusammenarbeit mit der ÖVP ein gutes Programm ausverhandelt, das zahlreiche Verbesserungen für den österreichischen Breiten- und Spitzensport bedeuten wird", so Krist im Rahmen der Debatte zum Regierungsübereinkommen im Parlament. Ziel ist unter anderem die Aufwertung von Bewegung und Sport insbesondere für Kinder und Jugendliche. Das bedeute konkret, dass der wöchentliche Mindestumfang an Sport- und Bewegungsstunden ab dem Kindergarten bis zum Ende des Pflichtschulalters ausgebaut werden soll, daneben soll ein neues Berufsbild der Sport- und FreizeitpädagogInnen/Bewegungscoachs geschaffen werden. "Es ist wichtig, Sport vom Kindergarten bis zur Schule zu garantieren, die Qualität der LehrerInnenausbildung für den Bereich Sport anzuheben und den organisierten Sport in den Schulsport noch mehr zu integrieren", so Krist. ****

Begrüßenswert findet Krist auch die im Regierungsprogramm festgehaltene Strategie für den Leistungs- und Spitzensport. Daneben nennt Krist als wesentliche Eckpfeiler des Sportprogramms die Unterstützung und Einbindung des organisierten Sports, die Entwicklung eines österreichweiten "Sportstätten-Masterplans" und die koordinierte Ressourcennutzung bei Bewerbung um Sportgroßveranstaltungen und deren Durchführung. "Österreich hat sich bereits in der Vergangenheit einen Namen in Sachen Sportgroßveranstaltungen gemacht. Dieser Ruf muss gefestigt und ausgebaut werden", fordert Krist.

Als besonders notwendig erachtet der SPÖ-Sportsprecher Sport und Bewegung zum Partner des Gesundheitssystems zu machen. "Wenn man weiß, dass sich 40 Prozent der österreichischen Bevölkerung nicht bewegt, weiß man, dass das dramatische Folgen für unser Gesundheitssystem haben wird", so Krist. Das bedeutet auch, dass Initiativen für Bewegung und Sport am Arbeitsplatz gefördert und unterstützt werden müssen - als Unterstützung müssen die Sozialversicherungsträger gewonnen werden.

Neben dem gesellschaftlichen Anspruch mehr Bewegung und Sport zu betreiben, hat sich die Koalition darauf geeinigt, den Frauen- und Mädchensport besonders zu fördern. "Es ist nachgewiesen, dass Mädchen im Teenageralter dem Sport verloren gehen. Das ist bedauerlich und muss geändert werden", so Krist. Als zukünftige Herausforderung - vor allem auf internationaler Ebene - bezeichnet der SPÖ-Sportsprecher die Bekämpfung von Wettbetrug. "Fairplay im Sport - das ist der Anspruch dieser Bundesregierung. Fairplay in allen sportlichen Belangen, hinsichtlich Doping, Wettbetrug und Gewalt", schließt Krist. Diesbezüglich sind bereits parlamentarische Initiativen in Vorbereitung.(Schluss) rm/eg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493