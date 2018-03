WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Ökonomischer Gleichheitssatz - von Hans-Jörg Bruckberger

Es geht bei Vergaben auch darum, öffentliches Geld gleichmäßig zu verteilen

Wien (OTS) - Es gibt in der Wirtschaft kein heikleres Kapitel als Vergaben der öffentlichen oder halböffentlichen Hand. Sei es wegen des latenten Korruptionsverdachts, der nicht zuletzt durch die zum Flächenbrand gewordene Vergabe-Affäre in Wien (mutmaßlich) bestätigt wurde. Oder sei es wegen der Tatsache, das es letztlich um Geld der Allgemeinheit geht, das wieder in den Wirtschaftskreislauf gepumpt wird.

Es ist festzuhalten, dass hier sowohl die Sichtweisen der Unternehmen als auch der Ausschreibenden schlüssige Aspekte aufweisen. Unternehmen prangern zurecht Vergaben an, die dem Anschein nach auf einen "Lieblings-Kandidaten" des Auftraggebers zugeschnitten wurden. Es mag schon sein, dass der Vergebende mit genau diesem "Lieblings-Unternehmen" gute Erfahrungen gemacht hat und man daher mit neuen Auftragnehmern keine Experimente wagen will. Dieser Standpunkt ist sicher nachvollziehbar und hier muss nicht einmal Korruption im Spiel sein.

Dennoch sollen alle Unternehmen gleichberechtigt zum Zug kommen. Schließlich geht es nicht nur darum, die beste Leistung zu beziehen, sondern es geht auch darum, dass öffentliches Geld gleichmäßig in der Wirtschaft verteilt werden soll und hier alle qualifizierten Unternehmen zum Zug kommen sollen: sozusagen im Sinn eines "ökonomischen Gleichheitsgrundsatzes", der sich gerade in Krisenzeiten wie vor ein paar Jahren als stabilisierender Faktor in der Wirtschaft erweisen hat. Dieser "ökonomische Gleichheitsgrundsatz" betrifft besonders junge Unternehmen, die erstmals bei Vergaben mitbieten. Es ist eine Art Jungunternehmerförderung, wenn sich neue, verlässliche Unternehmen bei ersten Aufträgen nicht Sorgen um die Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers machen müssen. Die öffentliche Hand zahlt verlässlich, wenn auch oft spät.

Das Vergaberecht mit all seinen rechtlichen Irrungen und Wirrungen hilft Unternehmen wenig, die ungerechtfertigt aus dem Rennen um Aufträge geworfen wurden. Das Vergaberecht ist zu formalistisch und übersieht Malversationen, weil ja am Papier alles in Ordnung ist. Es bedarf daher einer Reformierung des Vergaberechts, das weniger formalistisch ist, sondern die wirtschaftliche Vernunft des Entscheidungsprozesses an sich ins Zentrum rückt. Und es sollten auch jene Unternehmen nicht vergessen werden, die mangels Parteistellung nur Zaungäste des Verfahrens waren.

