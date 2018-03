Nationalrat - Wittmann: Wichtige Reformen im Bereich Demokratisierung und Staatsreform geplant

Informationspflicht statt Amtsgeheimnis; Personalisierung des Wahlrechts; Verbesserungen im Datenschutz und Schaffung eines Amts der Bundesregierung

Wien (OTS/SK) - Die wichtigsten Aspekte im Bereich Verfassung und Staatsmodernisierung im Regierungsprogramm hat SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann, heute, Dienstag, im Nationalrat anlässlich der Debatte zum Koalitionsabkommen vorgestellt: Die Verankerung der Informationspflicht anstelle des Amtsgeheimnisses, die weitere Personalisierung des Wahlrechts, Verbesserungen im Datenschutz und die Schaffung eines Amts der Bundesregierung. "Im Bereich Demokratisierung und Staatsreform beinhaltet das Regierungsprogramm große Reformvorhaben. Es sind alle dazu eingeladen, an der Umsetzung dieser verfassungsrechtlichen Normen und des Gesamtprogrammes, das sich international auf sehr hohem Niveau bewegt, teilzunehmen", sagte Wittmann in Richtung der Abgeordneten.****

Nicht nur beinhalte das aktuelle Regierungsprogramm wichtige Zielsetzungen im Bereich Verwaltung, auch in der vergangenen Legislaturperiode seien schon wichtige Vorhaben realisiert worden. Im Zuge der Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit etwa seien mit allen nachfolgenden Beschlüssen mehr als 120 Gesetze geändert worden. "Die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit war eine der größten Reformen im Verfassungsbereich seit 1929. Das ist wirklich ein großer Schritt in Richtung Verwaltungsreform", erklärte Wittmann. Als weiteres Beispiel für ein erfolgreich umgesetztes Ziel der vergangenen Regierung nannte Wittmann die Möglichkeit der Gesetzesbeschwerde, also die Möglichkeit des Rechtsschutzes des Einzelnen/der Einzelnen, die/der sich an den Verfassungsgerichtshof wenden könne, wenn Verfassungsbestimmungen verfassungswidrig seien.

Dank des neuen Regierungsübereinkommens sei man kurz vor der Verabschiedung des Informationsfreiheits-Gesetzes, was nichts anderes als die Abschaffung des Amtsgeheimnis bedeute. Künftig werde dem Recht auf Auskunft des/der Einzelnen, die Verpflichtung zur automatischen Auskunftsleistung der Ministerien gegenüberstehen. "Das Informationsfreiheits-Gesetz ist eine tiefgreifende gesellschaftspolitische Umstellung des gesamten Systems", ist Wittmann überzeugt.

Im Bereich des Datenschutzes seien ebenfalls massive Veränderungen zu erwarten. "Die Abwägung zwischen dem Schutz der persönlichen Rechte gegenüber dem Staat und damit dem Datenschutz des/der Einzelnen und den datensammelnden Institutionen wird eine der gesellschaftspolitischen Hauptaufgaben der nächsten Jahrzehnte sein", erklärte der SPÖ-Verfassungssprecher.

"Durchaus positiv" beurteilte Wittmann auch die vorgesehene Schaffung eines Amtes der Bundesregierung, in dem Zentralkompetenzen übergeordnet betreut und Ordnungskompetenzen gebündelt werden, um eine effizientere Finanz- und Personalressourcen-Kontrolle zu erreichen. (Schluss) rp/eg

