FP-Hübner: Fordere von der neuen Bundesregierung Ausstieg aus dem EURATOM-Vertrag!

EURATOM-Beiträge für sozial schwache Österreicher verwenden

Wien (OTS) - "Nicht ohne freudige Verwunderung durfte ich dem neuen Regierungsprogramm entnehmen, dass sich die Regierung Faymann II künftig für die weitere Bewahrung der nationalen Budgethoheit in Österreich einsetzen wolle. Doch beim Weiterlesen bin ich sofort auf die üblichen Bekenntnisse der EU-phoriker gestoßen, wo beispielsweise die 'Stärkung der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union' beschworen wird. Eine Perspektive, Österreich aus dem Schuldturm des Euro und der Brüsseler Nomenklatura zu entlassen, bleiben Faymann und Spindelegger freilich schuldig. Für die Österreicher ist das vorgelegte Regierungsprogramm zwischen den Zeilen eine gefährliche Drohung, da es lediglich die Fortführung der Weichheit und Rückgratlosigkeit gegenüber der Europäischen Union propagiert", analysiert NAbg. Dr. Johannes Hübner, außenpolitischer Sprecher der FPÖ.

"Ebenso vermisse ich in dem Regierungsprogramm das Bekenntnis zu einer konsequenten Anti-Atom-Politik. Mehr als 35 Jahre nach dem Votum der Österreicher gegen das AKW Zwentendorf ist die Republik Österreich noch immer Mitglied des EURATOM-Vertrages; das kostet den heimischen Steuerzahler jährlich Mitgliedsgebühren zwischen 28 und 40 Millionen Euro! Man überlege sich, wie vielen notleidenden Österreichern man damit Heizkostenzuschüsse zukommen lassen könnte", gibt Hübner zu bedenken.

"Ein Blick in den - 2010 aktualisierten - EURATOM-Vertrag macht allemal deutlich, dass er in direktem Widerspruch zum gesellschaftlichen Konsens in Österreich steht, wenn ausdrücklich die Förderung der Kernenergie und die Errichtung weiterer Kernkraftwerke vereinbart wird. Das Rechtsgutachten eines renommierten Salzburger Juristen hat aber erst jüngst gezeigt, dass für Österreich durchaus die Möglichkeit besteht, aus dem EURATOM-Vertrag auszusteigen und somit zig Millionen Euro jährlich eingespart werden könnten", stellt Johannes Hübner fest.

"Bereits im Juni 2013 haben sich alle damals im Nationalrat vertretenen Parteien in einem (windelweichen) Antrag für eine Revision des EURATOM-Vertrages ausgesprochen. Weil die Reaktionen darauf äußerst ablehnend waren - erwartungsgemäß unter Federführung Frankreichs -, bringe ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Werner Neubauer einen Entschließungsantrag ein, der die neue Bundesregierung auffordert, endlich den Ausstieg aus dem EURATOM-Vertrag zu veranlassen. Mit diesem Antrag wollen wir der neuen Regierung und ihren Abgeordneten im Nationalrat auch helfen, endlich einmal Rückgrat zu beweisen", so Hübner abschließend.

