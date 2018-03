Stadler/Rosenmaier/Dworak: Entlassungen zur Konzernsanierung sind abzulehnen

Politik muss sich für Interessen der ArbeitnehmerInnen einsetzen

St. Pölten (OTS/SPI) - Entsetzt über die Entlassungspläne von bis zu 460 MitarbeiterInnen bei den KBA-Werken in Maria Enzersdorf und Ternitz zeigen sich der Klubobmann der SPNÖ, LAbg. Alfredo Rosenmaier, der Ternitzer Bürgermeister und Präsident des GVV-NÖ, LAbg. Rupert Dworak, sowie der Vorsitzende der SPÖ-Niederösterreich und Bürgermeister der Landeshauptstadt, Mag. Matthias Stadler. "Was hier betrieben wird, ist Manchester-Kapitalismus und moralisch jedenfalls bedenklich. Denn die Werke in Niederösterreich schreiben schwarze Zahlen, die Schließung der Zweigstelle in Ternitz und die Entlassungen in Mödling sollen nur dazu dienen, die marode Konzernmutter in Deutschland zu sanieren. Das ist inakzeptabel", so LAbg. Dworak. "Die Angestellten der beiden Werke sind zu Recht entsetzt. Es ist nicht hinzunehmen, dass gesunde Werke geschlossen werden, um andere Konzernteile zu retten", betont Stadler.

"Wir NÖ Sozialdemokraten werden mit Bundeskanzler Faymann, mit Landeshauptmann Pröll und Landesrätin Bohuslav Kontakt aufnehmen, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um hier noch ein Umdenken zu erreichen. Die Politik ist jedenfalls gefordert", so LAbg. Rupert Dworak. "Die niederösterreichischen Standorte produzieren hervorragende Qualität und schreiben schließlich auch schwarze Zahlen. Sie haben sich in der letzten Zeit sogar gut entwickelt. Es wäre für die MitarbeiterInnen und für die Region eine Katastrophe, wenn diese positive Entwicklung auf diese Weise enden müsste", so Stadler, Rosenmaier und Dworak unisono.

