Nationalrat - Jarolim: Justizprogramm der Regierung ist gute Basis für die nächsten Jahre

Frage des Weisungsrechts muss geklärt werden; Gruppen- und Sammelklagen sollen vermehrt zum Einsatz kommen

Wien (OTS/SK) - "Mit dem Justizprogramm haben wir in den Verhandlungen eine gute und stabile Grundlage für die nächsten Jahre geschaffen", hat SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim heute, Dienstag, anlässlich der Diskussion zum Regierungsübereinkommen im Nationalrat betont. Die wichtigsten Punkte daraus beträfen die Lösung der Frage des Weisungsrechts und den vermehrten Einsatz von Gruppen- und Sammelklagen.****

Nur mehr wenige Länder in Europa und sehr wenige Experten und Expertinnen würden die derzeitige Ansiedlung des Weisungsrechts von Staatsanwälten und Staatanwältinnen im Justizministerium für sinnvoll erachten. Daher gehe es jetzt, mögliche neue Modelle zu diskutieren und rasch zu einer Lösung zu kommen, so Jarolim. Es gebe genügend Modelle für eine Umsetzung. So könnte etwa ein/e so genannte/r Bundesstaatsanwalt/-anwältin aus einem Vorschlag der drei Höchstgerichts-Präsidenten mit Zweidrittel-Mehrheit von den Abgeordneten im Parlament gewählt werden, wobei es zu keiner Nachbestellung derselben Person kommen dürfe, damit keine Einflussnahme auf spätere Entwicklungen auch nur denkbar wäre. "Ich bin mir sicher, dass wir hier zu einer sinnvollen Lösung kommen werden", ist Jarolim überzeugt.

In das Regierungsprogramm sei erfreulicherweise auch aufgenommen worden, dass künftig bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Korruption auf die geschaffene Möglichkeit der Abschöpfung verstärkt Rücksicht genommen werden müsse. Darüber hinaus sollen Gruppen- und Sammelklagen dazu dienen, Gerichte künftig stärker zu entlasten. So sollen gemeinsame und ähnliche Sachverhältnisse in Zukunft in Sammel- oder Musterklagen gebündelt werden. (Schluss) sc/rp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum