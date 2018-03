Nationalrat - Heinzl: Regierungsprogramm setzt auf Investitionen im Verkehrs- und Infrastrukturbereich

Wien (OTS/SK) - Begrüßt wurde von SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl das Regierungsprogramm, da es insbesondere im Verkehrs- und Infrastrukturbereich viele wertvolle und nachhaltige Impulse liefert. "Mir ist besonders wichtig, dass dieses Regierungsprogramm kein Spar-und Kürzungsprogramm ist, sondern ein Programm, das auf Investitionen setzt, wo wir Arbeitsplätze schaffen und Wachstum fördern können", betonte Heinzl am Dienstag im Nationalrat. ****

Der Ausbau von Schiene und Straße sei von enormer Bedeutung und sichere den Wirtschaftsstandort Österreich. "In den letzten Jahren wurden dutzende Bahnhöfe renoviert, adaptiert und barrierefrei gemacht, Fahrradpakete geschnürt, die Schiene zur Hochleistungsstrecke ausgebaut und vieles andere mehr. Das sind Projekte für Generationen von denen unsere Kinder, Enkel und Urenkel profitieren werden", so Heinzl.

"Wir können die Wirtschaftskrise nicht wegsparen, sondern brauchen Investitionen", betonte der Verkehrssprecher. Besonders wichtig ist für Heinzl daher, dass sich die Regierung klar zu den Bauvorhaben in der Infrastruktur bekennt und es zu keinen Verzögerungen kommt. Das bringe auch Verbesserungen für die PendlerInnen und Pendler, eine Entlastung vom Straßengüterverkehr und Regionalverkehr. "Die Investitionen in der Höhe von rund sieben Milliarden Euro in die Infrastruktur schaffen 70.000 Arbeitsplätze und jährlich spricht man von 19.000 Arbeitsplätzen durch Innovationen in der Infrastruktur", so Heinzl.

Heinzl betonte, dass Österreich auch im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zur Weltspitze gehört: "Wir nehmen weltweit den 8. Platz im Bereich Infrastruktur ein, den 6. Platz im Bereich der Straßen und Platz 12 bei der Bahninfrastruktur." Der SPÖ-Verkehrssprecher zeigte sich zuversichtlich, dass der Erfolgskurs in den nächsten fünf Jahren mit Verkehrsministerin Doris Bures fortgeführt wird, "um Österreich noch moderner, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten". (Schluss) sc/sl

