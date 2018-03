Elitecore gehört zu den internationalen Top 16 der BSS-Anbieter

Mumbai Und Dubai (ots/PRNewswire) - Heavy Reading analysiert 16 bekannte Anbieter im BSS-Bereich in dem Bericht "Monetizing Data: The Role of BSS in the Digital Revolution" (Daten finanziell nutzbar machen: Die Rolle von BSS bei der digitalen Revolution)

Elitecore, ein führender Anbieter von Plattformen für die Verwaltung integrierter Richtlinien, Gebührenabwicklung and Ertragsmanagement, gab heute bekannt, dass er im neuesten Bericht von Heavy Reading* unter den internationalen Top 16 der BSS-Anbieter (Business Support Systems) geführt wird. Dieser stellt die führenden BSS-Anbieter auf der Grundlage der Hauptmerkmale ihrer Lösungen vor, mit denen sie die Betreiber effektiv dabei unterstützen, ihre potenziellen Erträge aus der digitalen Revolution, die sich in der heutigen Kommunikationsbranche vollzogen hat, zu maximieren.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701 )

Ari Banerjee, ein leitender Analyst bei Heavy Reading, erklärt: "Die Anbieter sind bestrebt, einen echten finanziellen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen. Dazu benötigen sie eine BSS-Architektur, mit der sie, unter Verwendung ihrer Netzwerk-Einblicke, personalisierte Pläne auf mehreren Ebenen für LTE-, MVNO- oder Cloud-Abonnenten erstellen und so die Kundenbindung verbessern können. Elitecore verschafft den Betreibern mit seiner vollständig IP-basierten konvergierten Plattform mit der Flexibilität einer einzigen, vorab integrierten BSS-, OCS- und richtlinienbasierten Plattform bzw. von modularen Komponenten einen einzigartigen Vorteil."

Die Elitecore-Plattform bietet eine Produktsuite mit verschiedenen Funktionen, darunter eine einzige Aufladefunktion für Prepaid-/Postpaid-Angebote, Guthabenverwaltung in Echtzeit, integrierte Richtlinien und Gebührenabwicklung, QoS-gestützte Angebote, vorab integrierte DPI-Überwachung in Zusammenarbeit mit Partnern, einen integrierten zentralen Katalog, integriertes Angebotsmanagement in Echtzeit, moderne Analysefunktionen, Information der Kunden über Guthaben auf Anfrage sowie Unterstützung für die Vertragsabwicklung und -verwaltung.

Dhaval Vora, der Vizepräsident für Produktmanagement bei Elitecore Technologies, erläutert: "Wir glauben, dass Elitecore deshalb im BSS-Segment so erfolgreich ist, weil wir personalisierte Pläne in die Wege leiten können, die Geräte und Anwendungen unter Verwendung einzigartiger Verbrauchererkenntnisse bündeln, die Benutzererfahrung für die Abonnenten verbessern und die Markteinführungszeit neuer Dienste verkürzen können, während sie gleichzeitig die Kompatibilität mit den 4G-Ökosystemen unterschiedlicher Anbieter sicherstellen und so die Gesamtbetriebskosten sowie den Investitionsaufwand minimieren."

* Monetizing Data: The Role of BSS in the Digital Revolution von Heavy Reading,Bd. 11,Nr. 12,November 2013

Informationen zu Elitecore

Elitecore Technologies ist ein mit Investitionen der Carlyle Group finanziertes Unternehmen für IT-Produkte, dass neben einem Kernnetz mit der Flexibilität von modularen ebenso wie vorab integrierten Angeboten auch BSS-Leistungen anbietet. Die Angebote von Elitecore sind mit den Ökosystemen der grossen Anbieter kompatibel und unterstützen so die Anforderungen der Mobilfunkbetreiber im Hinblick auf schnellere Markteinführungszeiten und günstigere Gesamtbetriebskosten. Elitecore hat sich als Anbieter von herkömmlichen IP-Lösungen bewährt und seine Produkte eignen sich gut für Dienste der neuen Generation. Ausserdem erfüllen sie die Anforderungen der Betreiber hinsichtlich der finanziellen Nutzung in allen Zugangsnetzen.

