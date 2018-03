Nationalrat - Kuntzl: Studienbedingungen verbessern und Kapazitäten ausbauen

SPÖ-Wissenschaftssprecherin skizziert wesentliche Punkte des Regierungsübereinkommens

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl hat heute, Dienstag, im Rahmen ihrer Rede im Nationalrat anlässlich der Regierungserklärung wesentliche Punkte aus dem Bereich Wissenschaft skizziert. "Wir haben uns viel Wichtiges vorgenommen: Wir wollen die Studienbedingungen verbessern durch den Ausbau der Kapazitäten und nicht durch eine Reduktion der Studierendenzahlen. Wir werden die Fachhochschulplätze auf 50.000 Plätze ausbauen und verbessern die Karrieremöglichkeiten für junge Forscherinnen und Forscher und kümmern uns um Rahmenbedingungen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Studium - um nur einige Punkte zu nennen", so Kuntzl, die sich eingangs beim scheidenden Wissenschaftsminister Töchterle für die gute Zusammenarbeit und Gesprächsbasis bedankte und von einer "wertschätzenden Auseinandersetzung im besten Sinne" sprach, wodurch es gelungen sei, miteinander gute Lösungen zu erarbeiten.****

Die SPÖ-Wissenschaftssprecherin nahm auch zur Diskussion über die neue Aufteilung der Kompetenzen in der Bundesregierung Stellung. "Ich verstehe, dass die Optik der neuen Aufteilung auf den ersten Blick skeptisch macht in einer Zeit der Ökonomisierung der Bildung. Ich verstehe aber nicht, wenn angesichts der neuen Ressortaufteilung von der Abschaffung des Wissenschaftsressorts gesprochen wird. Dazu besteht kein Anlass." Schon in der Vergangenheit seien die Wissenschaftsagenden mit anderen Bereichen zusammengefasst gewesen, erläuterte Kuntzl, und erinnerte an die Zeit der Minister Caspar Einem und Rudolf Scholten. "Wenn man sich zurückerinnert, so waren das sicher nicht die schlechtesten Jahre für die österreichischen Universitäten. Ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam daran arbeiten werden, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre für die österreichischen Universitäten werden."

Die Bedeutung, führte die SPÖ-Wissenschaftssprecherin weiter aus, hänge von der Person und dem Stellenwert, den diese der Wissenschaft einräume, ab. "Ich habe den neuen Wissenschaftsminister Mitterlehner als jemanden kennengelernt, der sehr gut Bescheid weiß über den Stellenwert von Wissenschaft, Bildung und Forschung für die Zukunft unserer Gesellschaft. Ich denke daher, dass er jedenfalls eine Chance verdient hat", sagte Kuntzl. (Schluss) sas/mb

