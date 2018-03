Bures: Bekenntnis zu Investitionen in Straßensicherheit und umweltfreundliche Mobilität

Regierungsprogramm orientiert sich an Gesamtverkehrsplan

Wien (OTS/SK) - Verkehrs- und Infrastrukturministerin Doris Bures skizzierte in ihrem Redebeitrag am Dienstag im Nationalrat die wichtigsten Grundzüge der Infrastruktur- und Verkehrspolitik im Regierungsprogramm. Die Ministerin stellte klar, dass im Verkehrsbereich die Basis für politische Maßnahmen der bestehende Gesamtverkehrsplan sei, der im Arbeitsübereinkommen ergänzt und fortgeschrieben werde. Österreich sei europaweit Vorbild in Sachen umweltfreundliche Mobilität - diese Position wolle man in den nächsten Jahren ausbauen, betonte die Ministerin. ****

Vorrangiges Ziel der Regierung sei, in qualitätsvolle Beschäftigung und nachhaltiges Wachstum zu investieren. Im Unterschied zu anderen Ländern habe Österreich auch in den vergangenen Jahren "nicht kaputtgespart", sondern gezielt gegengesteuert. Klar bekannte sich Bures auch zu weiteren Investitionen im hochrangigen Straßennetz. Hier gehe es vorrangig um Verkehrssicherheit - Stichwort zweite Tunnelröhren - also "um die Vermeidung von Unfällen und damit menschlichem Leid".

Diese Investitionen stünden in keinerlei Widerspruch zu umweltfreundlicher Mobilität. Österreich liege jetzt schon bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel unter den besten Europas und sei Europameister beim Gütertransport auf der Schiene - "und in den nächsten Jahren wollen wir noch besser werden". Bures nannte beispielhaft Verbesserungen für Pendler oder weitere Anstrengungen, um den Güterverkehr auf die Schiene zu bringen.

Auch die geplanten Investitionen in die angewandte Forschung werden konkrete Impulse für Wachstum und Beschäftigung bringen, sagte die Ministerin und nannte als Beispiele die Forcierung neuer Produktionstechnologien sowie den Breitbandausbau. (Schluss) ah/sc

