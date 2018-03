Nationalrat - Katzian: Dank Regierungsprogramm kein sozialer Kahlschlag

Regierungsprogramm beinhaltet essentielle Schritte zur gerechten Neugestaltung und Weiterentwicklung des Arbeitsrechts

Wien (OTS/SK) - "Bei einer Verhandlung von zwei sehr unterschiedlichen Partnern muss man am Ende des Tages das Gesamtpaket beurteilen und nicht ausschließlich auf Basis von einzelnen Punkten diskutieren", hat Wolfgang Katzian heute, Dienstag, im Rahmen der Debatte um das Regierungsprogramm im Nationalrat erklärt. Der SPÖ-Abgeordnete hob die zentralen Aspekte des Regierungsprogramms aus sozialdemokratischer Sicht hervor: "Der Kahlschlag, den sich einige Industrielle vorgestellt haben, hat nicht stattgefunden. Das ist ein großer Erfolg", versicherte Katzian und zeigte sich auch im Hinblick auf die Frage nach der sozialdemokratischen Handschrift im Regierungsübereinkommen überzeugt: "Das Regierungsprogramm beinhaltet essentielle Schritte zur gerechten Neugestaltung und Weiterentwicklung des Arbeitsrechts." ****

"Bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen sind die Gewerkschaften stets mit massiven Gegenforderungen konfrontiert. Verhindern ist daher ein wichtiger Teil eines guten Verhandlungsergebnisses. Wenn ich mir ansehe, was in den letzten Wochen - teils mit großen medialen Kampagnen unterstützt - an Forderungen von Einzelnen gekommen ist, kann ich nur sagen: es ist gut, dass manche dieser vorgeschlagenen Dinge verhindert wurden. So wird es keine vorzeitige Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters von Frauen, keine Senkung der Krankenversicherungs-Beiträge, keinen Automatismus bei den Pensionen, keine Verschlechterung der Kurzarbeit und keine Zerschlagung der Sozialversicherung geben", freute sich Katzian.

Aus Sicht eines Arbeitnehmer-Vertreters attestierte der SPÖ-Abgeordnete und Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier dem Regierungsprogramm eine klare sozialdemokratische Handschrift: "Wir sind auf dem Weg dahin, durch bessere Anrechnungs-Bestimmungen eine sechste Urlaubswoche zu ermöglichen. Das war eine wichtige Zielsetzung der Gewerkschaft im vergangenen Jahr, im kommenden Jahr werden wir sie umsetzen", erklärte Katzian.

Als einen großen Fortschritt beurteilte der SPÖ-Abgeordnete es auch, dass in Zukunft bei All-In-Verträgen erstmals klar ausgewiesen werden müsse, was bezahlt werde und was der Grundbetrag sei, den jemand verdiene. Anhand der Differenz des Grundbetrages und des Gesamtbetrages könne man sich dann ausrechnen, ob der jeweilige Vertrag tatsächlich Überstunden, Wochenendarbeit und Nachtarbeit abdecke. "Die Aufzeichnungen werden zeigen, dass das nicht der Fall ist und dazu führen, dass solche Verträge in der Zukunft nicht mehr unterschrieben werden. Das bedeutet das Ende dieser Scharlatanerei mit der Menschen geschröpft werden und mit der nicht abgegolten wird, was geleistet wird", führte Katzian aus.

Die Liste der sozialdemokratischen Erfolge im Regierungsprogramm ließe sich weiter fortsetzen, besonders erwähnenswert sind für den SPÖ-Abgeordneten dabei noch die Einschränkung unfairer Vertragsklauseln, ein Bonus-Malus-Modell im Zusammenhang mit dem Beschäftigungssystem sowie die Neustrukturierung und Neuaufgabenstellung der Pensionskommission, die dazu führt, dass künftig nicht mehr nur die gesetzliche Pensionsversicherung einer Betrachtung unterzogen werde, sondern auch die Beamtenpensionen und die staatlichen Förderungen für die zweite und dritte Säule. (Schluss) rp/sc

