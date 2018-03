Zeitmanagement für Angestellte / Seminar in Hamburg um effizienter und zufriedener zu arbeiten

Ein Meeting jagt das nächste, das Telefon steht nicht still und die Aufgaben, die eigentlich lange erledigt sein sollten, sind noch immer unangetastet. Stress kommt auf. Wer im Beruf erfolgreich und zufrieden sein will, muss die eigenen Ressourcen systematisch und klug einsetzen. Wie das gelingt, zeigt Referentin Anik Roerdink-Veldboom im Media Workshop "Zeitmanagement für Angetsellte" am 3. Februar 2014 in Hamburg.

Im Seminar lernen die Teilnehmer wichtige Werkzeuge und Methoden des Zeitmanagements kennen. Sie analysieren ihre Arbeitssituation und Arbeitsabläufe und finden heraus, welche Organisationsmittel für sie persönlich am besten passen. Dieser Media Workshop unterstützt sie dabei, Prioritäten zu setzen, Ressourcen effektiver einzusetzen und Potenziale besser auszuschöpfen. Die Teilnehmer erlernen professionelle Strategien, wie sie den Arbeitstag besser planen und mit Zeitfressern, Störungen und Unterbrechungen umgehen.

Zeitmanagement für Angestellte - Arbeitsplatzorganisation für weniger Zeitdruck und Dauerstress am 3. Februar 2014 in Hamburg

Zur Referentin:

Anik Roerdink-Veldboom arbeitet als Trainerin, Beraterin und Coach mit den Schwerpunkten Kommunikation, Führung, Stress- und Selbstmanagement, Konfliktmanagement und Teamentwicklung. Umfangreiche berufliche Erfahrungen hat sie als Personalentwicklerin gesammelt. Zu ihren Kunden zählen bundesweit agierende Weiterbildungsinstitute, große deutsche Kranken- und Gesundheitskassen, diverse Unternehmen und Unternehmensberatungen sowie Hochschulen und Unternehmen der Gesundheitsbranche.

