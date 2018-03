Oberhauser: Bundesregierung tritt mit Investitionen in Arbeit und sozialen Ausgleich Armutsgefährdung entschlossen entgegen

Österreich bei Armutsgefährdung weit unter EU-Durchschnitt - höhere Einkommensungleichheit beim EU-SILC durch Methodenumstellung - Rückgang der absoluten Armut

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecherin Sabine Oberhauser stellt mit Blick auf den aktuellen SILC-Bericht 2012, der die Einkommens- und Lebensbedingungen in der EU untersucht, klar: "Österreich liegt in Sachen Armutsgefährdung nach wie vor sehr deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Für die neue Bundesregierung bleibt die Armutsbekämpfung weiterhin ein zentrales Thema. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen werden wichtige Schritte gesetzt, um die Armutsgefährdungsrate abzusenken. Die wichtigste Maßnahme zur Armutsbekämpfung besteht in Arbeitsplätzen, von denen man leben kann", sagte Oberhauser am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Im Regierungsprogramm seien daher Punkte wie die Ausbildungspflicht oder das Bonus/Malus-System zur Anhebung der Erwerbsquote älterer ArbeitnehmerInnen enthalten, so Oberhauser. Sie weist außerdem darauf hin, dass der Anstieg der Zahlen bei den Armuts- und Ausgrenzungsgefährdeten auf eine Methodenumstellung in der Datenerhebung zurückzuführen ist. In der Erhebung des EU-SILC 2012 wurden die meisten Einkommen nicht mehr erfragt, sondern Verwaltungsdaten, etwa Lohnsteuerdaten verwendet. "Die Messmethode ist damit genauer geworden und es fallen nun mehr Personen unter die Gruppe der Armutsgefährdeten", so Oberhauser. Die "absolute" Armut habe aber nicht zugenommen, im Gegenteil: Die Anzahl an Personen, die sich einen Mindestlebensstandard nicht leisten können, ist seit 2008 von 6,4 Prozent (520.000 Personen) auf 4,0 Prozent (335.000 Personen)im Jahr 2012 zurückgegangen. "Die EU-2020 Sozial-Zielgruppe ist in Österreich damit rückläufig und Österreich eines der wenigen Länder in der EU, das hier positive Ergebnisse vorlegen kann", betont die Sozialsprecherin.

"Neben den zusätzlichen Maßnahmen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden die geplanten Investitionen im Sozialbereich, zum Beispiel die Anhebung der Familienbeihilfe, der besonders armutsgefährdeten Gruppe der Alleinerziehenden zu Gute kommen", begrüßt Oberhauser. (Schluss) sc

