SP-Kubik zu VP-Juraczka: Derzeit keine Parkpickerl-Ausweitungen geplant - auch kein "Westpickerl"

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Position der Wiener SPÖ ist klar: Derzeit ist keine Ausweitung des Parkpickerls geplant - weder in Favoriten, noch ist ein so genanntes Westpickerl angedacht", stellt der Wiener SP-Planungs- und Verkehrssprecher Gerhard Kubik klar: "Der erneute Vorstoß des Wiener VP-Landesparteiobmanns Juraczka ist offenbar durch vorweihnachtliche Stimmung beeinflusst - es ist sein Wunsch an das Christkind."

Ein gemeinsames Parkpickerl für die Bezirke im Westen Wiens würde viele der positiven Auswirkungen der Einführung des Parkpickerls wieder aufheben, so Kubik. "Nach der Einführungsphase des Parkpickerls ist es nun an der Zeit, mit Ruhe die Folgen zu beobachten und zu analysieren. Daher sind derzeit keine weiteren Ausweitungen geplant."

