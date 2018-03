FPÖ-Neubauer: Italienische Behörden schikanieren Südtiroler Unternehmer

Wien (OTS) - "Es ist wohl eher eine bewusste Schikane, dass ein Südtiroler Transportunternehmer einen Bußgeldbescheid erhielt, weil sein Lenker in der italienischen Provinz Pordenone seinen Arbeitsvertrag nur in deutscher Sprache und nicht in italienischer mit sich führte", stellte heute der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer fest. Als nämlich der Unternehmer den italienischen Ordnungshüter telefonisch auf die diesbezüglichen europäischen Richtlinien und Bestimmungen hinweisen wollte, hat ihn dieser mit den Worten "Qui siamo in Italia (Wir sind hier in Italien)" brüsk zurückgewiesen. "Dieses Verhalten lässt darauf schließen, dass der Beamte an einer gütlichen Lösung nie Interesse hatte", sagte Neubauer.

Der Transportunternehmer leistete der Aufforderung nämlich unverzüglich Folge, eine italienische Übersetzung des Arbeitsvertrages an die zuständige Polizeidienststelle zu übermitteln. "Dass das Unternehmen dennoch einen Bußgeldbescheid erhielt, der Einspruch zurückgewiesen und die Angelegenheit nun vor Gericht in Pordenone weiter behandelt wird, räumt wohl den letzten Zweifel aus, dass es sich hier um eine gezielte Schikane gegen den Unternehmer handelt", sagte Neubauer.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, was die deutschsprachige Bevölkerung in Südtirol von diesem Staat Italien zu erwarten hat und wie die Bürger Südtirols behandelt werden. Italienische Behörden setzen sich über Autonomiestatut und europäische Bestimmungen ohne mit der Wimper zu zucken hinweg, wenn sie den ihnen unliebsamen Südtirolern nur irgendwie schaden können.

"Ich habe diesen Vorfall auch zum Anlass genommen, mittels parlamentarischer Anfragen an den neuen Außenminister Sebastian Kurz und Bundeskanzler Faymann zu klären, ob die österreichische Bundesregierung nun endlich bereit ist, ihrer Aufgabe als Schutzmacht für die deutschsprachige Minderheit in Südtirol gerecht zu werden und die Verantwortungsträger in Italien auf dieses Unrecht hinzuweisen und aufzufordern, derartige Schikanen künftig zu unterlassen", so Neubauer abschließend.

