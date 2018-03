FP-Fürnkranz: FUZO Bäckerstraßenviertel ist grober Unfug

ÖVP-Stenzel auch schon vom grünen Auto-raus Virus befallen?

Wien (OTS/fpd) - Eine Fußgängerzone im Bäckerstraßenviertel sei ein völlig ungeeigneter Weg, um die Nachtruhe der Bewohner wiederherzustellen. Im Gegenteil würden die lauten Nachtschwärmer noch mehr angelockt und unerträgliche Zustände wie im Bermudadreieck geradezu provoziert, kritisierte der Klubobmann der FPÖ-Bezirksräte im 1.Bezirk, Georg Fürnkranz heute den Vorschlag von Bezirksvorsteherin Stenzel.

So berechtigt der Ärger der Bewohner über immer neue Nachtlokale und deren Folgen in Gestalt von grölenden Gästen auf dem Heimweg und nächtlichem Verkehrsaufkommen sei, so sinnlos sei die Fußgängerzone als Gegenmittel, erklärte Fürnkranz. Im Gegenteil: dadurch würde es auf den bisherigen Parkplätzen in kürzester Zeit Schanigärten geben, von denen noch mehr Lärm ausgeht und die Nachtschwärmer würden längere Fußwege lärmend zurücklegen.

Im Gegenzug verlören die Bewohner eines großen Viertels, in dem ohnedies schon jetzt Parkplatznot herrsche jegliche Möglichkeit, ihre PKW in der Nähe ihrer Wohnung abzustellen, kritisiert Fürnkranz die bisher nur von der rot-grünen Stadtregierung bekannte Auto-raus-Politik von VP-Stenzel.

Dies sei umso unverständlicher, als bisher im Bezirk Konsens darüber bestanden habe, diese Parkplätze künftig in Anrainerparkplätze umzuwandeln, so Fürnkranz.

Der einzige Weg zu mehr Nachtruhe sei eine strenge Kontrolle der Lokale durch die Polizei und Gewerbebehörde und gegebenenfalls Sperrstundenverkürzungen, die es unverständlicherweise in Wien noch nie gegeben habe, obwohl laut Gesetz ausdrücklich vorgesehen. Auch sei nicht einzusehen, dass man aus Angst vor der Wirtschaftskammer vor einem nächtlichen Taxifahrverbot im fraglichen Grätzel, welches das Problem weitgehend lösen könnte, zurückschrecke, so Fürnkranz abschließend. (Schluss) hn

