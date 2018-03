NÖ Traditionsunternehmen RIESS KELOmat wird als erste GREEN BRAND Austria 2013/2014 ausgezeichnet

Wien (OTS) - Das traditionsreiche Familienunternehmen RIESS KELOmat aus Ybbsitz/NÖ erhielt das GREEN BRANDS Gütesiegel durch die internationale GREEN BRANDS Organisation. Die Zertifikate für das Unternehmen und seine Emaille-Produkte wurden im Rahmen der Weihnachtsfeier durch Norbert Lux, COO von Green Brands offiziell an Ing. Friedrich Riess, Dipl. Julian Riess und Susanne Rieß, den drei geschäftsführenden Eigentümern von RIESS KELOmat überreicht.

Als Gratulanten stellten sich ein: der Zweite Präsident des NÖ Landtages Mag. Johann Heuras in Vertretung von Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, der Bürgermeister von Ybbsitz Josef Hofmarcher, Frau KommRat Herta Mikesch Bezirksstellenobfrau der WK Niederösterreich in Vertretung von Frau Präsidentin Sonja Zwazl.

"Wir honorieren damit die Verpflichtung von RIESS KELOmat zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung im Bereich von Kochgeschirr und Küchenhelfern. Die nachhaltige Unternehmenspolitik hat bei RIESS schon lange Tradition. Sie kommt aus der inneren Überzeugung der Eigentümer und hat mich stark beeindruckt." erklärte Norbert Lux, COO GREEN BRANDS Organisation.

"Es freut uns, dass wir als erfolgreiches und nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen von unabhängigen Institutionen zertifiziert werden. Es ist dies ein deutliches Zeichen, dass unser Einsatz für Premium Qualität, CO2-neutrale Produktion der richtige Weg ist." meint Ing. Friedrich Riess einer der drei Eigentümer des Unternehmens, verantwortlich für Technik/Produktion.

GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Brand-Marketing-Organisation mit Hauptsitz auf der "grünen Insel" Irland. Die Organisation verleiht - in Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umweltschutz / Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich sowie mit Markt- und Meinungsforschungsinstituten - das GREEN BRANDS-Gütesiegel.

Mit der Auszeichnung werden "grüne" Marken des täglichen Lebens geehrt, die auf das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für mehr Nachhaltigkeit, Umweltschutz und gesunden Lebensstil reagieren bzw. von Beginn an so ausgerichtet sind. GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung der Marken zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung in einzigartiger Weise.

Das Verfahren zur Auszeichnung zu den GREEN BRANDS ist weltweit einzigartig und gliedert sich in drei Phasen. Nach der Nominierung der Marken werden diese zum aufwändigen Validierungsverfahren eingeladen. Erst bei Erreichen einer Benchmark auf dem GREEN BRANDS-Index, entscheidet eine hochrangige Jury über die Auszeichnung bzw. Verleihung des Siegels.

RIESS KELOmat ist das erste Unternehmen, das im neuen, zweijährigen Verfahren der GREEN BRANDS Austria diese Auszeichnung erhält. Bislang wurden seit 2011 bereits rund 50 Marken als GREEN BRAND Austria ausgezeichnet; in Deutschland über 40 Marken.

Zu RIESS KELOmat: Seit 1550 produziert das Familienunternehmen in Ybbsitz im niederösterreichischen Mostviertel. Seit 1922 wird Kochgeschirr aus hochwertigem Emaille hergestellt. Julian Riess, Friedrich Riess und Susanne Rieß führen in neunter Generation das traditionsreiche Unternehmen erfolgreich, umweltgerecht und mit sozialem Engagement. 2001 erwarb RIESS die Traditionsmarke KELOmat und firmiert seither unter Riess KELOmat mit den beiden eigenständigen Marken RIESS und KELOmat. Es ist der einzige Emaillierbetrieb und Kochgeschirrhersteller in Österreich und vertreibt seine Produkte in 27 Ländern weltweit.

