Regner: Verbesserte Unternehmensregeln gegen Korruption und für Beschäftigtenrechte

SPÖ-Europaabgeordnete will verkrustete und intransparente Strukturen von manchen Unternehmen aufbrechen

Wien (OTS/SK) - Mit großer Mehrheit sind bei der heutigen Abstimmung im Rechtsausschuss des EU-Parlamentes Schritte für transparente Unternehmen gesetzt worden. Beim Bericht über die Offenlegung nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Gesellschaften und Konzerne wurden von SPÖ-Europaabgeordneter Evelyn Regner, stv. Vorsitzende im Rechtsausschuss, zahlreiche Verbesserungen in Form von Änderungsanträgen eingebracht. "Es ist wichtig, dass wir sowohl aktiv gegen Korruption ankämpfen als auch die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Europa durch transparentere Unternehmensberichte verbessern. Nur rund 2.500 der insgesamt 42.000 Großunternehmen in der EU legen alljährlich nichtfinanzielle Informationen förmlich offen. Bei manchen Unternehmen gibt es immer noch verkrustete und intransparente Strukturen, die aufzubrechen sind", sagt Regner am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der Vorschlag sieht vor, dass große Unternehmen in ihrem Lagebericht eine Erklärung mit Angaben zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, zur Achtung der Menschenrechte und zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung abgeben müssen. Die Erklärung soll die entsprechende Unternehmenspolitik, deren Ergebnisse und die mit diesen Themen verbundenen Risiken und den unternehmensinternen Umgang mit ihnen beschreiben. Regner unterstützt den Kommissionsvorschlag: "Wir haben schließlich mit zwei Initiativanträgen des EU-Parlaments die Basis geschaffen."

Für Unternehmen mit mehr als 500 MitarbeiterInnen oder einer Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen Euro bzw. einem Nettoumsatz von mehr als 40 Millionen Euro sollen die neuen Regeln verpflichtend gelten. "Der künftige Lagebericht dieser Unternehmen umfasst auch eine Erklärung mit einer Beschreibung der Diversitätspolitik der Gesellschaft für deren Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane in Bezug auf Gleichstellung und andere Aspekte wie Alter, Geschlecht, geografische Vielfalt, Bildungs- und Berufshintergrund", so Regner. In Bezug auf Sozial- und Arbeitnehmerbelange müssen die Informationen auch die Umsetzung der wichtigsten Übereinkommen zur Internationalen Arbeitsorganisation, die Arbeitsbedingungen und den sozialen Dialog betreffen. Falls Unternehmen dieser Pflicht nicht nachkommen, soll das Unternehmen eine Erklärung abgegeben, warum keine Angaben dazu gemacht werden. Die SPÖ-Europaabgeordnete hat erreicht, dass Subunternehmer nun ebenfalls unter die Verpflichtung zur Offenlegung fallen. "Damit können wir Schlupflöcher von vornherein ausschließen", sagt Regner. (Schluss) bj/mp

