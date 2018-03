FPÖ-Obermayr: Auch die dritte Verhandlungsrunde zur transatlantischen Freihandelszone erfolgt hinter verschlossenen Türen

Kunst und Kultur sind nicht als "Handelshemmnisse" zu behandeln

Wien (OTS) - "Die Verhandlungen zur transatlantischen Freihandelszone gehen in die dritte Runde, wieder wird ohne Einbeziehung der Öffentlichkeit und des EU-Parlamentes über hochsensible Themen beraten. Irgendwann, wenn es zu spät ist, werden wir dann wohl vor vollendete Tatsachen gestellt." ärgert sich der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr, der bereits mehrfach davor warnte, dass europäische Verbraucherschutz- und insbesondere Lebensmittelstandards, sowie Datenschutznormen durch das geplante Abkommen mit den USA nach unten nivelliert würden.

In der dritten Verhandlungsrunde würde es nun unter anderem um kulturelle Güter und Dienstleistungen gehen, deren Schutz und Förderung der amerikanischen Unterhaltungsindustrie als 'Handelshemmnis' offenbar ein Dorn im Auge sei. Einzig der Filmbereich sei auf Druck der Franzosen zumindest vorläufig nicht Gegenstand der Verhandlungen. "Nicht ohne Grund warnt die IG Autoren vor einer drohenden Durch-Kommerzialisierung des europäischen Kulturschaffens, die für Vielfalt und Lebendigkeit des literarischen Lebens kaum noch Raum lassen wird.", so Obermayr, der schließt:

"Das Freihandelsabkommen mit den USA gefährdet unsere Landwirte und KMU, den Schutz unserer Daten, unser Verbraucherschutzniveau und schließlich auch unsere Kunst und Kultur in Europa. Ich fordere die neue österreichische Bundesregierung daher auf, das zutiefst undemokratische Vorgehen der ausschließlich von EU-Kommission und Lobbyisten geführten Geheimverhandlungen zu hinterfragen, entsprechende Berichte über den Verhandlungsstand einzuholen und sie der österreichischen Öffentlichkeit vorzulegen!"

