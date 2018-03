Stronach/ Vetter: Österreich ist Hochsteuerland mit irrelevanter Außenpolitik

Regierungsprogramm: Leere Versprechen vom sozialistischen Paradies

Wien (OTS) - "Als der Staatskanzler Maria Theresias, Wenzel Anton Graf Kaunitz, die wichtigsten Punkte eines funktionierenden Staatswesens zusammenfasste, sprach er von einem wohlen Finanzwesen, einem wohlen Militärwesen und einer weisen Politik", erinnerte Team Stronach Abgeordneter Georg Vetter in seinem Debattenbeitrag zum Regierungsantritt in der heutigen Nationalratssitzung. "Doch heute leben wir in einem Hochsteuerland, das für die nächste Legislaturperiode noch höhere Steuern plant und durch wachstumsfeindliche Maßnahmen immer mehr Menschen in die Schattenwirtschaft drängt. Unsere gesamte Sicherheits- und Außenpolitik ist schlichtweg "irrelevant", weil wir das Bundesheer immer weiter beschneiden - was uns irgendwann auf den Kopf fallen wird", warnte Vetter.

Vetter fasste das Regierungsprogramm zusammen: "Von den 124 Seiten versprechen 104 ein sozialistisches Paradies und tragen ganz klar die Handschrift eines Mannes, von dem man immer noch nicht weiß, ob er das Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen oder überhaupt jemals studiert hat." Die Versprechungen, die den Menschen in diesem Land vor den Wahlen gemacht wurden, fänden sich im Regierungsprogramm nunmehr unter dem "Vorbehalt der Finanzierung" wieder.

"Dieses Programm ist eine Wolkenkuckucksheim, eine Illusion, die sich an Stammtischträumereien orientiert", kritisierte Vetter. Die Streichung des Wissenschaftsministeriums zeuge von der Geringschätzung der Bildung, die unfinanzierbaren Forderungen wiederum dienten nur dem Wohlgefühl der Regierung. "In Wirklichkeit müsste diese Regierung den Bürgern offen sagen, dass sie ihnen nichts unter den Weihnachtsbaum legen kann", so Vetter. Da diese aber genau das Gegenteil tue, wolle er die Österreicher wachrütteln: "Glaubt nicht an diesen Staat, sondern an Euch selbst!"

