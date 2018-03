FP-Seidl: Haben die Medien nun die soziale Verantwortung der Stadt übernommen?

Streichung des Heizkostenzuschusses lässt viele Wiener frieren

Wien (OTS/fpd) - Weit haben wir es mit der unsozialen rot-grünen Stadtregierung in Wien gebracht, ärgert sich der Sozialsprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Wolfgang Seidl. Weil die Stadt Wien den Heizkostenzuschuss gestrichen hat und stattdessen linkslinke Vereine und grüne Versorgungsposten mit unserem Steuergeld sponsert, müssen nun die Medien - hier sei insbesondere die Kronen Zeitung genannt -Spendenaufrufe starten, damit die Ärmsten der Armen in Wien nicht frieren. Ein Dank an jene Medien seitens der Wiener Freiheitlichen, die diese Aktion unterstützen. Es ist ein Armutszeugnis für eine angeblich soziale Stadt wie Wien, dass derartige Zustände vorherrschen. Entsetzt zeigt sich Seidl, dass diese unglaublichen Auswüchse seit Regierungseintritt der Grünen immer schlimmer werden. Jene Grünen, die vor der Regierungsbeteiligung noch an Bäume gekettet waren, können nunmehr bei jedem Motorsägen-Wettbewerb mit einem Stockerlplatz rechnen.

Wenn es um grüne Freunderl geht, dann sitzt das Geld locker - bei wirklich bedürftigen Österreichern haben die selbsternannten "grünen Gutmenschen" aber anscheinend den sogenannten Igel im Sack. Dieser unsozialen Politik werden und müssen wir längstens nach der nächsten Gemeinderatswahl ein Ende bereiten. Mit einer Stadtregierung unter der Führung von Heinz-Christian Strache werden wir Freiheitlichen wieder für eine soziale Politik in Wien sorgen und den Heizkostenzuschuss wieder einführen, versichert Seidl abschließend. (Schluss) hn

