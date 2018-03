Im Februar startet der erste Bhutan International Marathon / Athleten aus aller Welt erwartet - Gäste des Amankora können live dabei sein

Punakha (ots) - Wettkampf mit Höhenluft: Das kleine Königreich Bhutan ist am 23. Februar 2014 Schauplatz eines großen internationalen Marathons. Für den ersten Bhutan International Marathon erwartet das Nationale Olympische Komitee Bhutans neben den besten Läufern des Landes auch viele Athleten aus dem Ausland.

Mehr als 80 Prozent Bhutans liegen auf einer Höhe von mehr als 2000 Metern. Die Läufer starten in den Höhenlagen des nördlichsten Distrikts Dzongkhag vor der imposanten Bergkette des Himalayas. Vorbei an Reisfeldern und Tempeln, über Schotterstraßen und Hängebrücken führt die gut 42 Kilometer lange Strecke durch die unberührte Natur. Gäste der Amankora-Lodges können bei dem sportlichen Highlight dabei sein oder die Läufer auf den letzten Metern anfeuern: Zieleinlauf ist das Kloster Punakha Dzong im Punakha-Tal, Heimat einer der fünf Berglodges des Amankora. Das Resort mit insgesamt 56 Zimmern war eines der ersten Luxushotels, das sich unter strengen Auflagen für Natur- und Denkmalschutz in Bhutan ansiedeln durfte. Sportfans und Athleten finden im Amankora ideale Bedingungen: Unterrichtsstunden in Bhutans Nationalsport Bogenschießen und im Rafting werden ebenso angeboten wie Trekking-und mehrtägige Fahrradtouren durch die Täler des Landes.

Der Bhutan International Marathon ist nicht der erste Marathon des Landes. Erstmals jedoch richtet das Olympische Komitee Bhutans den Wettkampf allein aus, der gezielt um internationale Teilnehmer wirbt. Das Komitee fördert seit Jahren den Jugendsport und organisiert Wettkämpfe in Olympischen Sportarten. Auch der Erlös des Marathons kommt den Initiativen zugute.

