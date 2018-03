Nationalrat - Krainer: Regierungsprogramm steht für sozialen Ausgleich und stabile Finanzen

Zentrale Zukunftsinvestitionen nicht unter Finanzierungsvorbehalt

Wien (OTS/SK) - Das vorliegende Regierungsprogramm enthält wichtige Zukunftsinvestitionen und setzt den österreichischen Kurs fort, auf Wachstum und sozialen Ausgleich zu setzen und dort zu sparen, wo es sinnvoll ist. Das betont Jan Krainer, der SPÖ-Bereichssprecher für Finanzen und Budget, am Dienstag im Nationalrat. "In weiten Teilen Europas herrscht eine für uns unvorstellbar hohe Arbeitslosigkeit, gerade in dieser Situation ist es wichtig, nicht nur blind zu sparen und Mehrwertsteuern zu erhöhen. Österreich ist eines der wenigen Länder, in denen es nach der Krise mehr Arbeitsplätze gibt als vor der Krise. Das ist ein Erfolg und das unterstützen wir." ****

Krainer hob zentrale Maßnahmen im Bildungsbereich wie den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und der Ganztagsschulen hervor, die ausdrücklich nicht unter Finanzierungsvorbehalt stehen. "An jedem Schulstandort und für jeden Jahrgang wird es in Zukunft die Möglichkeit der Ganztagsschule geben, wenn Schüler und Schülerinnen sowie Eltern das wollen. Das ist ein Meilenstein, weil in weiten Teilen Österreichs der Bedarf besteht, aber das Angebot fehlt", so Krainer.

Im Gesundheitsbereich lobte Krainer die positive Bilanz von Gesundheitsminister Stöger und erinnerte an die desaströsen Folgen der schwarz-blauen Regierung. "Nach Schwarz-Blau waren alle Krankenkassen schwer defizitär und hoch verschuldet. Heuer schreiben alle Krankenkassen schwarze Zahlen und mit Jahresende wird keine Krankenkasse in Österreich mehr Schulden haben - und das nicht mit Ambulanzgebühren und Leistungseinschränkungen, sondern mit Strukturreformen", so der SPÖ-Sprecher für Finanzen und Budget. "Weniger Arbeitslose und mehr Beschäftigung, die Möglichkeit ganztägiger Schulstandorte an jedem Schulstandort in Österreich und mehr Steuergerechtigkeit, das ist gut fürs Land", unterstrich Krainer die Ziele der Regierungsarbeit für die nächsten fünf Jahre. (Schluss) ph

