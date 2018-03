WEIHNACHTEN WIE WIR. Große Bescherung im "okidoki"-Festtagsprogramm

Mit u. a. "Genau so geht's", "Hallo okidoki", "Tom Turbo - Detektivclub" "Hexe Lilli 2", "Der gestiefelte Kater", "Kung Fu Panda 2", "Die Chroniken von Narnia" und "Shrek"

Wien (OTS) - Fabelhaft und fantastisch, spannend und spaßig, informativ und interessant - eine große Bescherung bereitet ORF eins dem jüngsten Fernsehpublikum rund um die Festtage: Weihnachtliche Stimmung verbreiten u. a. neue Experimente im okidoki"-Wissensmagazin "Genau so geht's!", "Piratenfunk Franz Ferdinand", winterliche "Servus Kasperl"-Abenteuer und neue Folgen vom "Tom Turbo -Detektivclub". Die Festtage versüßen aber auch zahlreiche ORF-Premieren wie "Hexe Lilli 2", "Der gestiefelte Kater" und "Moby Dick" sowie "Shrek", "101 Dalmatiner" und viele weitere Lieblingsleinwandhelden zum Wiedersehen. "Blendend", "verrückt" und fabelhaft wird "Weihnachten" für die ganze Familie mit Tim Allen und Danny DeVito, während "Prinz Kaspian von Narnia" "Die Chroniken von Narnia" aufschlägt.

"Franz Ferdinand Adventkalender", "Piratenfunk Franz Ferdinand" und "Servus Kasperl"

Auch heuer gibt es ihn wieder: Den "Franz Ferdinand Adventkalender". Franz Ferdinand kann es kaum erwarten, bis endlich der Schweinachtsmann kommt und ihm Geschenke bringt. Jeden Tag blickt Österreichs Lieblingswildschwein gemeinsam mit seiner zarten Schwarte Vivi auf das Jahr zurück! Um die Wartezeit auf das Christkind zusätzlich zu verkürzen, gibt es auch wieder ein neues Gewinnspiel mit kniffligen Fragen von Franz Ferdinand. Jeden Tag gibt es eine der neuen Franz-Ferdinand-DVDs zu gewinnen! Außerdem stehen winterliche "Servus Kasperl"-Abenteuer mit Folgen wie "Weihnachten in Gefahr" (21. Dezember), "Die verlorenen Geschenke" (22. Dezember), "Schicki, die Lebkuchenmaus" (24. Dezember), "Simis weihnachtliches Missgeschick" (25. Dezember) und vielen weiteren Folgen im ORF-Weihnachtsprogramm. Rund geht es auch beim "Piratenfunk Franz Ferdinand" (22. Dezember) mit Vivi und Franz Ferdinand.

"Tom Turbo - Detektivclub", "ABC Bär" und "1, 2 oder 3"

Mit "Die streng geheime Tom Turbo Torte" (21. Dezember), "Warnung:

Blinkende Bananen!" (28. Dezember) und "Der gefährliche Ritt" (4. Jänner) sorgt auch der "Tom Turbo - Detektivclub" im Advent für neue und beste Unterhaltung. Auf eine spannende Reise begibt sich auch der "ABC Bär" gemeinsam mit seinen sieben Freunden (am 21. und 22. Dezember). Diesmal überraschen sich die Freunde mit selbst gebastelten Geschenken und bekommen ein geheimnisvolles Paket. Und auf eine neue Ausgabe von "1, 2 oder 3" mit Elton dürfen sich die Kinder am 4. Jänner freuen. Besonders laut wird es diesmal mit Prof. Mag. Dr. Alfred Kappl, Experte in Sachen Pyrotechnik.

"Hallo okidoki", "Schmatzo" und "Genau so geht's!"

Und auch "Hallo okidoki" sorgt für Weihnachtsstimmung und präsentiert in der Sendung am 21. Dezember, wie man in Mexiko das traditionelle vorweihnachtliche Fest "Las Posadas" feiert. Außerdem blickt "Hallo okidoki" hinter die Kulissen des "Tom Turbo"-Films. Mehr über den spannenden Kinofilm erfährt man auch in "Hallo okidoki" am 28. Dezember - Robert Steiner, der auch mitspielt, erklärt die aufwendigen Vorbereitungen. Außerdem werden die verschiedensten Bräuche zum Jahreswechsel vorgestellt. Frisch angekommen im neuen Jahr, schaut "Hallo okidoki" am 4. Jänner "Schmatzo"-Koch Alexander Kumptner bei seiner Arbeit in der Albertina Passage über die Schulter. Wie viel Spaß Kochen macht zeigt der Meisterkoch in insgesamt fünf "Schmatzo"-Folgen im ORF-Weihnachtsprogramm. Neue Experimente, Dinge zum Staunen und Nachmachen zeigt das "okidoki"-Wissensmagazin "Genau so geht's!". Auch über die Feiertage präsentieren Thomas C. Brezina und Sigrid Spörk wieder Überraschendes und Spannendes aus Naturwissenschaft und Forschung.

"Hexe Lilli", "Der gestiefelte Kater" und "Moby Dick":

ORF-Filmpremieren für die ganze Familie

Auf eine "Reise nach Mandolan" bricht Harald Sicheritz' "Hexe Lilli" in ihrem zweiten Fantasy-Kinoabenteuer (24. Dezember) auf. Star-Comedian Michael Mittermeier zieht stimmlich als Zauberdrache Hektor dabei sämtliche Register. "Die Rache der Kitty Kahlohr" bekommen die "Cats & Dogs" zu spüren und garantieren im Komödiensequel erneut tierisch gute Unterhaltung (24. Dezember). "Beethovens großer Durchbruch" scheint nicht mehr weit zu sein in der turbulenten Komödie - doch dass der chaotische Bernhardiner eine Hauptrolle in einem Hollywoodfilm bekommen soll, stößt nicht nur auf Gefallen (25. Dezember). Nachdem "Gnomeo und Julia" im gleichnamigen Animationsspaß den Shakespeare-Klassiker einmal anders erzählen (25. Dezember), bekommt "Der gestiefelte Kater" im Oscar- und Golden-Globe-nominierten "Shrek"-Spin-off seinen großen Auftritt (25. Dezember). "Kung Fu Panda" Po ist zurück und stürzt sich in der ORF-Premiere in sein zweites tierisch gutes Animationsabenteuer (26. Dezember). 120 Minuten lang treibt der sagenumwobene "Moby Dick" in einer hochkarätig besetzten, spektakulären Neuverfilmung von Herman Melvilles gleichnamigem Klassiker sein Unwesen: In den Hauptrollen glänzen u. a. Oscar-Preisträger William Hurt und Hollywoodgröße Ethan Hawke. "Kein Keks" dürfen sich die Waldkobolde Feuerkopf, Neunauge und Siebenpunkt erwarten, wenn ihnen im Zeichentrickfilm nicht nur die Stadtmenschen, sondern auch andere Plagegeister das Leben schwer machen (6. Jänner).

Ein Wiedersehen mit den beliebtesten Zeichentrick- und Animationshelden in Spielfilmlänge

Weil die größten Lieblinge der Kleinsten rund um die Festtage natürlich nicht fehlen dürfen, schickt ORF eins die größten Disney-, Pixar- und Dreamworks-Leinwandhelden nochmals auf Abenteuerreise. Beste Unterhaltung für die ganze Familie ist so garantiert mit u. a. "Das Dschungelbuch 2" (24. Dezember), "Die Bärenbrüder 2" (25. Dezember), "Toy Story" (25. Dezember), "Madagascar" (25. Dezember), "Dumbo - Der fliegende Elefant" (26. Dezember) und "Mary Poppins" (26. Dezember). Mit dabei sind auch "Alvin und die Chipmunks" in ihrem ersten "Kinofilm" (25. Dezember), "Shrek - Der tollkühne Held" (26. Dezember), "Stuart Little" (Teil 2, 1. Jänner) und "101 Dalmatiner" (6. Jänner). Und "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" wird es noch dazu (25. Dezember).

Blendend, verrückt, fabelhaft und fantastisch - mit Tim Allen, Danny DeVito und Nicole Kidman

Tim Allen wünscht als "Santa Clause" im dritten Teil der Disney-Weihnachtsfilmtrilogie nicht nur "Eine frostige Bescherung" (22. Dezember), sondern zeigt auch, wie verrückt Weihnachten sein kann ("Verrückte Weihnachten", 24. Dezember). Danny DeVito hingegen feiert "Blendende Weihnachten" (24. Dezember). Fabelhaft und fantastisch wird es rund um die Feiertage, wenn "Der goldene Kompass" Nicole Kidman und Daniel Craig den Weg weist (26. Dezember) und Ben Barnes als "Prinz Kaspian von Narnia" "Die Chroniken von Narnia" aufschlägt (26. Dezember).

Weihnachten in Serie und ganz "Special"

Serienweise frohe Weihnachten bescheren dem jüngsten Fernsehpublikum "Die Tofus" ("Weihnachten? Ohne mich!"/ "Die Tofus im Schnee", 21. Dezember) und "Disneys Kleine Einsteins" ("Der Weihnachtswunsch", 24. Dezember). Die größten Lieblinge der Kleinsten kehren in Special-Folgen in die Wohnzimmer zurück, wenn sich "Garfield" und Odie herrenloser Tiere annehmen ("Garfield - Weihnachtsspecial", 24. Dezember), "Shrek - Oh du Shrekliche" anstimmt (24. Dezember), Löwe, Zebra, Nilpferd und Giraffe "Fröhliches Madagascar" wünschen (ORF-Premiere, 25. Dezember) und "Kung Fu Panda: Das Geheimnis der furiosen Fünf" lüftet (27. Dezember).

Die Highlights in chronologischer Reihenfolge:

Täglich, 7.00 Uhr

Servus Kasperl

Samstag, 21. Dezember, ORF eins

Die Tofus (6.30 Uhr)

ABC Bär (7.35 Uhr)

Franz Ferdinand Adventkalender (7.50 Uhr)

Schmatzo - Der Koch-Kids-Club (8.00 Uhr)

Tom Turbo - Detektivclub (8.15 Uhr)

Genau so geht's! (8.45 Uhr)

Hallo okidoki (9.10 Uhr)

Sonntag, 22. Dezember, ORF eins

Franz Ferdinand Adventkalender (7.25 Uhr)

ABC Bär (7.35 Uhr)

Piratenfunk Franz Ferdinand (8.05 Uhr)

Genau so geht's! (8.50 Uhr)

Santa Clause - Eine frostige Bescherung (16.35 Uhr)

Montag, 23. Dezember, ORF eins

Franz Ferdinand Adventkalender (7.25 und 12.00 Uhr)

Dienstag, 24. Dezember, ORF eins

Disneys Kleine Einsteins (6.40 Uhr)

Franz Ferdinand Adventkalender (7.30 Uhr)

Das Dschungelbuch 2 (8.25 Uhr)

Garfield - Weihnachtsspecial (9.30 Uhr)

Shrek - Oh du Shrekliche (9.55 Uhr)

Hexe Lilli 2 - Die Reise nach Mandolan (14.20 Uhr)

Cats & Dogs - Die Rache der Kitty Kahlohr (15.45 Uhr)

Blendende Weihnachten (17.00 Uhr)

Verrückte Weihnachten (18.30 Uhr)

Mittwoch, 25. Dezember, ORF eins

Bärenbrüder 2 (7.20 Uhr)

Toy Story (9.50 Uhr)

Beethovens großer Durchbruch (11.05 Uhr)

Madagascar Special: Fröhliches Madagascar (12.40 Uhr)

Madagascar (13.00 Uhr)

Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (14.20 Uhr)

Alvin und die Chipmunks - Der Kinofilm (17.00 Uhr)

Gnomeo und Julia (18.25 Uhr)

Der gestiefelte Kater (20.15 Uhr)

Donnerstag, 26. Dezember, ORF eins

Dumbo, der fliegende Elefant (8.20 Uhr)

Mary Poppins (9.20 Uhr)

Shrek - Der tollkühne Held (13.05 Uhr)

Der goldene Kompass (15.45 Uhr)

Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian von Narnia (17.30 Uhr)

Kung Fu Panda 2 (20.15 Uhr)

Freitag, 27. Dezember, ORF eins

Kung Fu Panda: Das Geheimnis der furiosen Fünf (13.05 Uhr)

Samstag, 28. Dezember, ORF eins

Schmatzo - Der Koch-Kids-Club (8.00 Uhr)

Tom Turbo - Detektivclub (8.15 Uhr)

Genau so geht's! (8.45 Uhr)

Hallo okidoki (9.10 Uhr, WH 29.12. um 9.15 Uhr)

Sonntag, 29. Dezember, ORF eins

Genau so geht's! (8.50 Uhr)

Dienstag, 31. Dezember, ORF eins

Schmatzo - Der Koch-Kids-Club (7.30 Uhr)

Genau so geht's! (7.50 Uhr)

Mittwoch, 1. Jänner, ORF eins

Stuart Little 2 (9.20 Uhr)

Samstag, 4. Jänner, ORF eins

Tom Turbo - Detektivclub (8.25 Uhr)

Schmatzo - Der Koch-Kids-Club (8.55 Uhr)

Hallo okidoki (9.10 Uhr, WH 5.1. um 9.20 Uhr)

1, 2 oder 3 (9.20 Uhr)

Sonntag, 5. Jänner, ORF eins

Schmatzo - Der Koch-Kids-Club (8.15 Uhr)

Genau so geht's! (8.55 Uhr)

Montag, 6. Jänner, ORF eins

Kein Keks für Kobolde - Der Film (7.15 Uhr)

101 Dalmatiner (8.30 Uhr)

Moby Dick (12.25 Uhr)

Zahlreiche dieser Programme sind auch in der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand abrufbar.

