VP-Juraczka: Gratulation an Wiener ÖVP Abgeordnete zur Übernahme wichtiger Bereiche

Wien (OTS) - Anlässlich der heute präsentierten Liste der ÖVP-Bereichssprecher für die neue Legislaturperiode gratulierte der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka dem Wiener ÖVP Team im Nationalrat zur Übernahme wichtiger Bereiche. "Zentrale Fragen wie die Bildungs-, Budget- und Verkehrspolitik, der komplexe Gesundheitsbereich sowie sämtliche Materien im Bereich der Verfassung werden zukünftig von Wiener Abgeordneten verantwortet. Das ist eine große Anerkennung für die Arbeit der schon länger dienenden Mandatare und gleichzeitig ein großer Vertrauensvorschuss des Bundesparteivorstands für die Neo-Mandatare im Team", so Juraczka.

"Ich bin überzeugt, dass sie auf der Basis des neuen Regierungsübereinkommens wichtige und notwendige Weichenstellungen für Österreich vornehmen werden. Und sie werden dabei gemeinsam mit den beiden Wiener Vertretern in der Bundesregierung Sebastian Kurz und Sophie Karmasin insbesondere die Perspektive und die besonderen Herausforderungen des urbanen Raums in die Arbeit der kommenden Jahre einbringen", so Juraczka abschließend.

