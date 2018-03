Haimbuchner: "Reformverweigerung der Regierung verschärft die Lage am Arbeitsmarkt!"

Stellenabbau bei der Lenzing AG untermauert dringenden Handlungsbedarf

Linz (OTS) - Reformen mit positiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind notwendig. Das untermauert auch der Stellenabbau bei der Lenzing AG. "Aber die rot-schwarze Bundesregierung verharrt in ihrer Reformverweigerung. Damit verschärfen SPÖ und ÖVP die Lage am Arbeitsmarkt. Das Regierungsprogramm ist nicht einmal das Papier wert, auf dem es steht. Darin sucht man vergeblich wesentliche Punkte, mit denen das Ruder herumgerissen werden könnte", kritisierte heute der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner "die ungenügenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Großen Koalition." ****

Mit im Verhandlungsteam saßen Landeshauptmann Pühringer, Wirtschaftskammerpräsident Leitl und Wirtschaftsminister Mitterlehner. "Alle drei haben in energiepolitischer Hinsicht keinen Einsatz für das Industrieland Oberösterreich gezeigt. Gerade ein Wirtschaft- und Industriestandort wie Oberösterreich hätte von einer energiepolitischen Wende - also weg von der kostspieligen Energiewende - profitieren können. Aber dazu war die Große Koalition nicht bereit", so der FPÖ-Landesparteiobmann. Das Gegenteil sei der Fall: Am Fahrplan für die Verteuerung von Energie werde festgehalten. "Zahlreiche Experten haben die arbeitsmarktschädlichen Auswirkungen der Energiewende bereits erkannt und veröffentlicht. Trotzdem ignoriert die Politik diesen Negativ-Effekt."

Haimbuchner verwies in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle deutsche Studie des Instituts zur Zukunft der Arbeit. "In dieser am Sonntag veröffentlichten Studie wird nachgewiesen, dass die Energiewende negative Auswirkungen hat. Ja, geradezu ein Job-Killer ist. Die so genannten Öko-Jobs, welche entstehen, sind auf Grund der hohen Subventionen teuer erkauft. Und die verteuerte Energie wirkt schädlich auf die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen. Denn teure Energie führt zu hohen Kosten, welche wiederum Investitionen verhindern und in weiterer Folge zum Stellenabbau führen. Noch ist die Lage nicht so dramatisch, wie in Deutschland. Aber bei einem Festhalten am Ausbau unrentabler alternativer Energieformen wird sich der österreichische Energiepreis in die deutsche Richtung bewegen. Damit es nicht so weit kommt, brauchen wir eine Wende von der Wende", bekräftigte Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe OÖ

Birgitt Thurner, Landespressereferentin

Tel.: 0732/736426 - 31 FAX: DW 15, Mobil: 0664/9072221

birgitt.thurner @ fpoe.at

www.fpoe-ooe.at