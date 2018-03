FPÖ-LPO Ragger: Freiheitliche fordern Verzicht bei Erhöhung von Politikergagen

Regierungskoalition kürzt Mittel zur Förderung der Beschäftigung

Klagenfurt (OTS) - "Die Erhöhung der Politikergehälter kommt in Kärnten zur absoluten Unzeit", kritisiert der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger am Dienstag nach der Sitzung der Kärntner Landesregierung. Während die Mindestsicherung gerade mal um 19 Euro erhöht werden konnte, würden die Politikergehälter um über 200 Euro pro Monat (1,6 Prozent) steigen.

"Die Freiheitlichen fordern einen Stopp dieses Vorhabens. Sollte die Erhöhung der Politikerbezüge von SPÖ, ÖVP und Grünen durchgepeitscht werden, werde ich meinen Erhöhungsbetrag für soziale Projekte spenden", sagt Ragger. Er appellierte bei der Regierungssitzung vergeblich an seine Kollegen, auf die Erhöhung zu verzichten. Er erinnert in diesem Zusammenhang auch an über 10 Jahre Nulllohnrunden unter freiheitlicher Führung.

Im heurigen Winter sei zu befürchten, dass erstmals die negative Schallmauer von 30.000 Arbeitslosen in Kärnten durchbrochen wird. Obwohl Kärnten mit 9,8 Prozent so viele Arbeitslose wie noch nie hat (Österreich-Schnitt: 7,4 Prozent), kürzen Bund und Land die Mittel zur Förderung der Beschäftigung im Rahmen des territorialen Beschäftigungspaktes. "2014 stehen für Beschäftigungsprojekte und Eingliederungsmaßnahmen nur 35,7 Millionen Euro zur Verfügung, um fünf Millionen Euro weniger als im heutigen Jahr", zeigt Ragger auf. "Fünf Millionen Euro weniger bedeuten, dass es für 1.000 Langzeitarbeitslose und schwer vermittelbare Menschen keinen bezahlten Job geben wird", so der freiheitliche Landesrat weiter.

Bemerkenswert sei laut Ragger auch die Erhöhung der Eigenvermarktung im Rahmen des Medientransparenzgesetzes. Während sich die Vertreter der Regierungskoalition damit brüsten, ihre Ermessensausgaben gekürzt zu haben, wurde nämlich heimlich, und ohne Begründung in den Erläuterungen die Eigenvermarktung um 710.600 Euro erhöht. Demnach wurden für 2014 6,2 Millionen für Werbezwecke veranschlagt.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404