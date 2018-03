LR Anschober warnt neue Bundesregierung vor einem Kahlschlag bei Photovoltaikförderung

Rücknahme der Sonnenstromförderung von mehr als 30 Prozent wäre ein Schlag gegen die Energiewende

Linz (OTS) - Während die Einspeisetarifvorordnung für 2014 bei anderen Erneuerbaren Energieformen eine Reduktion der Einspeisetarife von nur 1 Prozent vorsieht, will Wirtschaftsminister Mitterlehner laut einem mir vorliegenden aktuellen Entwurf die Photovoltaik um mehr als 30 Prozent auf 12,5 Cent je Kilowattstunde einkürzen. Hinzu kommt eine Investpauschale von 200Euro je Kilowatt, sodass gesamthaft mit 14 Cent das Auslangen gefunden werden muss (statt bisher 19,6 Cent inklusive Investpauschale).

"Es ist richtig, die Tarife an sinkende Anlagenpreise anzugleichen. Ein derartiger Kahlschlag, wie nun geplant, gefährdet jedoch das zarte Pflänzchen Energiewende aus Sonnenstrom massivst, denn mit einem solchen Tarif werden zahllose Anlagen nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Es ist anzunehmen, dass auf Vorrat trotzdem zahllose Anträge gestellt werden, doch ist eine Errichtung der Anlagen auf Basis dieser Konditionen mehr als unwahrscheinlich", so Landesrat Anschober verärgert.

"Es ist eine Tatsache, dass Planbarkeit anders aussieht als das, was der Wirtschaftsminister hier praktiziert - nicht nur, dass man wenige Tage vor Jahreswechsel die Tarife erfährt, so wurde auch gleichsam jegliche Förderung für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen gestrichen. Die Sinnhaftigkeit von Freiflächenanlagen mag man diskutierten - ein Wahnwitz jedoch ist diese kurzfristige Streichung, denn es wurden hunderttausende Euros auf Seiten der Projektanten und Behörden sinnlos investiert bei der Projektsvorbereitung für die geplante Einreichung zu Jahresbeginn 2014", so Anschober, der Mitterlehner auffordert, diesen Entwurf noch einmal zu überdenken. Anschober abschließend: "Eine Umfrage des IMAS-Institutes in Oberösterreich zeigt, das 90 Prozent der Bevölkerung eine verstärkte Förderung von Sonnenstrom fordern."

Rückfragen & Kontakt:

Presse Die Grünen OÖ

Mag. Hadmar Hölzl

Tel.: 0676 898 400 530

hadmar.hoelzl @ gruene.at

ooe.gruene.at



Landgutstraße 17

4040 Linz