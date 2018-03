Hundstorfer: "Sowohl für die Jungen als auch die Älteren muss es ein hohes Maß an sozialer Sicherheit geben"

Wien (OTS/SK) - "Sowohl für die Jungen als auch die Älteren in diesem Land muss es auch weiterhin ein hohes Maß an sozialer Sicherheit geben", erklärte Sozialminister Rudolf Hundstorfer am Dienstag im Nationalrat anlässlich der Regierungserklärung. Als wichtige Punkte des Programms nannte Hundstorfer unter anderen die Ausbildungsverpflichtung bis zum 18. Lebensjahr: "Wobei im Mittelpunkt nicht die Verpflichtung, sondern der Rechtsanspruch auf Ausbildung steht." Weiters wies der Sozialminister auf das Bonus-Malus-System hin, welches Anreize für Unternehmen schafft, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzustellen. Besonders betonte Hundstorfer, dass man noch dabei sei, die bei der Regierungsklausur von Loipersdorf beschlossenen Maßnahmen im Pensionsbereich umzusetzen. ****

Österreich habe einen Spitzenplatz in Europa, was den Arbeitsmarkt betrifft. Es gelte nun, diesen Spitzenplatz zu behalten und die aktive Arbeitsmarkt-Politik weiter zu gestalten. Der Sozialminister ist sich gewiss: "Wir werden auch weiter diesen Spitzenplatz behalten, ob es der Opposition gefällt oder nicht." Hundstorfer begründete das u.a. damit: "Weil wir den höchsten Beschäftigungsstand seit Beginn der Zweiten Republik haben."

Und aufgrund des Budgets gebe es auch die Mittel, um gegen die schwierige Zeit am Arbeitsmarkt gegenzusteuern. Neben der Ausbildungsverpflichtung nannte Hundstorfer auch die Neugestaltung der Eingliederungsbeihilfe als eine der Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit, ebenso wie das Bonus-Malus-System für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dieses werde nach Branchen gegliedert. "Wir starten damit ab nächstem Jahr." Das faktische Pensionsantrittsalter soll angehoben werden, eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters löse hingegen kein Problem.

Man befinde sich in der Umsetzung des Programms von Loipersdorf, dazu gehören die Beitragserhöhungen der gewerblichen Wirtschaft und der Bauern. Insgesamt gebe es in dem Bereich noch Umsetzungen bis 2017. "Es wird permanent verändert. Der nächste große Schwung kommt mit 1.1.2014, wo es nicht nur um das Pensionskonto geht, sondern auch um die neu gestaltete Langzeitversichertenregelung sowie um die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsschutz und der Korridorpension." Bei der Korridorpension gibt es auch noch weitere Etappen.

Weiters gebe es im Regierungsprogramm "ein klares Bekenntnis zur Pflege". Der Sozialminister erklärte: "Wir sind Weltmeister: 5,2 Prozent der Bevölkerung bekommen Pflegegeld, da wir ein so ausgebautes und breites System haben." Ein gewisser Teil sei auch speziell für den Ausbau von Sozialdienstleistungen im ländlichen Raum vorgesehen. (Schluss) up/eg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493