Nationalstiftung investiert 38,7 Millionen Euro in die österreichische Forschung

Wien (OTS) - Schwerpunkte liegen auf Grundlagenforschung, Standortsicherung, Stärkung des Humanpotentials und Risikokapitals sowie Stärkung der Forschungsinfrastruktur und des Beitrages des geistigen Eigentumsschutzes zu Wachstum und Innovation.

EUR 38,7 Mio. hat die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung in ihrer Sitzung am 17. Dezember 2013 für die österreichische Forschung im Jahr 2014 vergeben. Schwerpunkte der Mittelvergabe sind: Exzellenz in der Grundlagenforschung, Standortsicherung, Stärkung der nationalen Humanpotentialbasis und des Risikokapitals, Stärkung der Forschungsinfrastruktur und des Beitrages des geistigen Eigentumsschutzes zu Wachstum und Innovation.

Von den EUR 38,7 Mio. gehen EUR 12,5 Mio. an die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, EUR 12 Mio. an den Wissenschaftsfonds, EUR 4 Mio. an die Österreichische Akademie der

Wissenschaften, EUR 2 Mio. an die Ludwig Boltzmann Gesellschaft, EUR 4,2 Mio. an die Christian Doppler Forschungsgesellschaft und EUR 4 Mio. an die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH. 928 Millionen Euro seit 2004 Seit dem Jahr 2004 hat die Nationalstiftung FTE ein Finanzierungsvolumen in Höhe von EUR 928 Millionen für Förderungsmaßnahmen der Forschung, Technologie und Entwicklung in Österreich bereitgestellt. Das ist ein beträchtliches Finanzierungsvolumen für die österreichische Forschungsförderung.

