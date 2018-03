NEOS-Klubobmann Strolz hielt alternative Regierungserklärung für ein Neues Österreich

Antrag auf Erhaltung des Wissenschaftsministeriums und Minister-Hearings

Wien (OTS) - NEOS Klubobmann Matthias Strolz zieht eine ernüchternde Bilanz zur Regierungserklärung von Bundeskanzler Werner Faymann. Er kritisiert Perspektivenlosigkeit, fehlende Generationengerechtigkeit und Versäumnisse im Bereich Bildung, Wissenschaft und Pensionen. Als Reaktion entschied sich Strolz für eine alternative Regierungserklärung: "Mutig in die neuen Zeiten".

"Politik ist der Ort, wo wir ausmachen, wie wir miteinander leben wollen. Aufgabe der Politik ist, überall dort zu investieren, wo Zukunft stattfindet. Wir sind Politiker und uns ist anvertraut in Führung zu gehen, um die Geschicke dieses Landes in die Hand zu nehmen," stellt NEOS Klubobmann Strolz in seiner fiktiven Präambel fest.

Strolz konzentrierte sich in seiner fiktiven Regierungserklärung unter anderem auf den Bereich Bildung: mit der Umsetzung einer echten Schulautonomie, der Einführung eines Bildungskontos für Erwachsene und einem Modell der Studienplatzfinanzierung in Kombination mit nachgelagerten, sozial gerechten Studiengebühren. Die NEOS-Regierungserklärung fixiert die Senkung der Steuerabgabenquote auf 40 Prozent bis 2020. Den Menschen bleibt damit fünf Prozent mehr in der Geldtasche. Möglich wurde dieser Schritt unter anderem durch eine entschlossene Föderalismusreform, in der die Bundesländer Steuerhoheit und damit Einnahmenverantwortung übernehmen. Der NEOS Regierungserklärung im Parlament ist erstmals auch ein transparenter Budgetpfad beigelegt und kann damit von der Bürgerinnen und Bürgern und den Parlamentariern offen und transparent diskutiert werden. Strolz brachte auch einen Entschließungsantrag auf "Erhaltung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung" zur Abstimmung ein. Dieser ist noch heute abzustimmen. Zudem fordert NEOS mittels Entschließungsantrag, dass sich zukünftig alle Regierungsmitglieder noch vor ihrer Angelobung einem öffentlichen Hearing im Nationalrat zu stellen haben. Die Parlamentarier sollen die Möglichkeit haben, Ministerkandidatinnen hinsichtlich ihrer Kompetenz und Integrität zu hinterfragen.

Hier der Link zu den aktuellen Anträgen: http://neos.eu/parlament.php

