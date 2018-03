Grüne Hietzing/Stöckler: Areal rund um Klimt Villa soll nicht ausgebaut werden

Wien (OTS) - Verständnis für die Verärgerung des Vereins Gedenkstätte Gustav Klimt und der Initiative Denkmalschutz zeigt Johannes Stöckler, Klubobmann der Grünen Hietzing. "Die Klimt-Villa darf als touristisches Ziel und in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung nicht städteplanerischem Dilettantismus zum Opfer fallen", kritisiert Stöckler in diesem Zusammenhang den Vorsitzenden des Bauauschusses, Friedrich Ebert (ÖVP) scharf.

Im vorletzten Bauauschuss vor der beschließenden Bezirksvertretungssitzung wurde vereinbart, dass die Flächen, die bebaubar sein dürfen, den dafür vorgesehen Widmungen des Plandokuments 7256 entsprechen sollen. "In der Ausformulierung der Stellungnahme hat Ebert die Worte "Widmung" und "Bestand" offensichtlich in Unkenntnis deren Bedeutung verwechselt. Die Formulierungen konnten so vom Verein Gedenkstätte Gustav Klimt und der Initiative Denkmalschutz leicht missinterpretiert werden. Das beweist die fachliche Überforderung von Ebert als Vorsitzenden des Bauausschusses", so Stöckler weiter.

Die Stellungnahme wurde inhaltlich erweitert und vor allem in Formulierungen noch schnell vor der Bezirksvertretungssitzung geändert. Stöckler zeigt sich deshalb auch von Bezirksvorsteherin Silke Kobald enttäuscht: "Bereits vor sehr vielen Wochen habe ich einen ernstzunehmenden Vorschlag in der Präsidiale verlangt, eingetroffen ist dann aber ein unbrauchbares Papier. Auf das Wort der ÖVP ist kein Verlass. Die eigentliche Stellungnahme wurde den Fraktionen wieder einmal zu spät vorgelegt", so Stöckler.

