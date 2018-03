ÖH FH Campus Wien schließt sich Welle des Protests an

Auch die ÖH FH Campus Wien protestiert gegen Zusammenlegung von Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium

Wien (OTS) - Österreichweit beteiligen sich immer mehr der ÖH-VertreterInnen einzelner Hochschulen und Universitäten am Protest gegen die geplante Zusammenlegung des Wissenschaftsministeriums mit dem Wirtschaftsministerium. Auch die ÖH FH Campus Wien möchte hierzu ihren Betrag leisten und spricht sich gegen diese Pläne der neuen Regierung aus.

Die ÖH FH Campus Wien macht nun ebenfalls gegen die Pläne für eine Zusammenlegung von Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium mobil und schließt sich damit den landesweiten Initiativen der ÖH Bundesvertretung an. Konkret rufen die ÖH-Verantwortlichen der Fachhochschule ihre MitstudentInnen dazu auf, eine Petition gegen die Pläne der neuen Regierung zu unterstützen und sich an den Protestmärschen am 17.12.2013 in Wien zu beteiligen. "Es ist wichtig, dass unseren Studierenden bewusst ist, dass diese Änderung auch den FH-Sektor betrifft", sagt Tobias Kurtze, der Vorsitzende der ÖH FH Campus Wien. Mit den Protesten soll der neuen großen Koalition gezeigt werden, dass die Eigenständigkeit des Wissenschaftsministeriums bewahrt werden muss und nicht zugunsten wirtschaftlicher Interessen geopfert werden darf.

Wissenschaft als wichtiger eigenständiger Bereich der Gesellschaft

Wissenschaft und Forschung sind wesentliche Elemente gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Weiterentwicklung. Forscherinnen und Forscher tragen mit ihrem Wirken seit jeher dazu bei, Menschen zu helfen und technische Innovationen hervorzubringen. Diese Arbeit betrifft alle Generationen und muss dementsprechend auch von allen Mitgliedern der Gesellschaft mitgetragen werden. Das Wissenschaftsministerium in Österreich unterstützt und leitet diesen Prozess u. a. durch die Förderung von Kinderuniversitäten, dem Verleihen wichtiger Auszeichnungen und der Koordinierung universitärer und fachhochschulspezifischer Belange. Seine Eigenständigkeit als Ministerium ist dabei einerseits ein Symbol für die Unabhängigkeit der Wissenschaft und andererseits auch notwendig, um der Komplexität und Bedeutsamkeit dieses Bereiches entsprechend Rechnung zu tragen.

Rektorat der FH Campus Wien unterstützt Engagement

Auch das Rektorat der FH Campus Wien unterstützt das Engagement der ÖH ihrer Hochschule. So berichtet Tobias Kurtze von einer sehr positiven Zusammenarbeit mit den FH-Verantwortlichen. "Es freut mich, dass unser Protest auch von der Hochschulleitung unterstützt wird, indem die Teilnahme an den Demonstrationen für unsere Studierenden trotz Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen möglich gemacht wird."

Rückfragen & Kontakt:

Tobias Kurtze

Tel.: 0650/48 50 360

tobias.kurtze @ oeh-fhcw.at