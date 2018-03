FP-Gudenus: Tschetschenische Wirtschaftsflüchtlinge endlich in ihre Heimat rückführen!

Wie oft will das österreichische Innenministerium die Sicherheit im Land noch feststellen?

Wien (OTS/fpd) - Erneut haben sich Experten des Innenministeriums vor Ort von der Sicherheit in Tschetschenien überzeugen können. Trotzdem stellen Tschetschenen unter den Asylwerbern regelmäßig die weitaus größte Gruppe. "Österreich ist einer der letzten europäischen Staaten, die noch tschetschenische Flüchtlinge aufnehmen und ihnen teils sogar Asyl-Status zusprechen, obwohl hinlänglich bekannt ist, dass mindestens 90 Prozent von ihnen nur in die Sozialsysteme einwandern wollen", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Es sei hoch an der Zeit, dass das Innenministerium aus den gewonnenen Erkenntnissen Konsequenzen zieht. Gudenus: "Wir haben 42.000 Tschetschenen, teils legal, teils illegal, in Österreich, die beim bereits weit fortgeschrittenen Wiederaufbau ihrer Heimat benötigt werden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die meisten dieser Menschen gehören umgehend nach Tschetschenien rückgeführt. Dort kennen sie sich in der Regel ohnedies gut aus, weil jedes Jahr tausende von ihnen monatelang in genau das Land, in dem sie angeblich verfolgt werden, auf Sommerfrische fahren." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798