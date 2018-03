AbbVie veröffentlicht weitere Studienergebnisse im Bereich Hepatitis C

NORTH CHICAGO, Illinois/ Wien (OTS) -

Phase-III-Studie zeigt: 96% der vorbehandelten Patienten mit Hepatitis C vom Genotyp 1 sind nach der Behandlung viruslastfrei

SAPPHIRE-II ist die zweite von insgesamt sechs Phase-III-Studien zu dem in der Prüfphase befindlichen 3D-Behandlungsschema

AbbVie (NYSE: ABBV) hat Ergebnisse der Phase-III-Studie für das Behandlungsschema mit drei direkt wirkenden antiviralen Wirkstoffen in der Prüfphase (3D) plus einem Polymerase-Hemmer vom Typ Nukleosid-Analogon bei Patienten mit einer chronischen Hepatitis-C-Virus (HCV) Infektion vom Genotyp 1 (GT1) veröffentlicht. Bei der SAPPHIRE-II-Studie, die 394 Patienten umfasste, waren 96% der Studienteilnehmer, die zuvor nicht auf eine Behandlung mit pegyliertem Interferon in Kombination mit einem Polymerase-Hemmer vom Typ Nukleosid-Analogonangesprochen hatten, unter diesem Behandlungsschema und auch 12 Wochen nach Beendigung der Behandlung viruslastfrei (SVR12). Etwa 49% der Patienten hatten zuvor kein Ansprechen gezeigt (Null-Responder). Die Mehrheit der Patienten wiesen Subtyp GT1a auf, der als schwierig zu behandeln gilt. Die SVR12-Rate bei GT1a betrug 96%, die bei GT1b 97%. Nur bei 2% bei Patienten, die das 3D-Behandlungsschema in Kombination mit einem Polymerase-Hemmer vom Typ Nukleosid-Analogon erhielten, kam es zu einem Wiederauftreten der Krankheit. Die Abbruchrate aufgrund unerwünschter Ereignisse belief sich auf 1%.

Weltweit sind etwa 160 Millionen Menschen von einer chronischen HCV-Infektion betroffen. (1) Das multinationale HCV Programm von AbbVie stellt das bisher größte interferonfreie klinische Programm in reiner Tablettendarreichungsformzur Behandlung vonHepatitis-C-Betroffenen des GT1 dar. (2) GT1 (mit den Subtypen 1a und 1b) ist weltweit der häufigste Genotyp. Dabei weisen GT1a in den USA und GT1b in Europa jeweils eine höhere Krankheitshäufigkeit auf.

"SAPPHIRE-II konnte belegen, dass vorbehandelte HCV-Patienten vom Genotyp 1 unter Behandlung mit dem interferonfreien, 3D-Behandlungsschema von AbbVie in reiner Tablettendarreichungsform sowie die Verabreichung eines Polymerase-Hemmer vom Typ Nukleosid-Analogon beeindruckende Raten virologischen Ansprechens erreichen", erklärt Dr. Scott Brun, VicePresident, Pharmaceutical Development, AbbVie. "Der Abschluss der beiden placebokontrollierten SAPPHIRE-Studien ist ein wichtiger Schritt für das Programm der klinischen Entwicklung von AbbVie im Bereich HCV. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der weiteren Studien zu unserem 3D-Behandlungsschema mit und ohne Polymerase-Hemmer vom Typ Nukleosid-Analogon bei unterschiedlichen Patienten sowie auf die Daten, die uns unsere Studie speziell zu Patienten mit Zirrhose liefern wird."

Die Vollversion der Pressemitteilung entnehmen Sie bitte dem PDF im Anhang.

Literatur

(1) Lavanchy D. Evolving epidemiology of hepatitis C virus.ClinMicrobiolInfect. 2011; 17(2):107-15.

(2) Vergleich auf Basis eines Reviews der Daten von clinicaltrials.gov zu den Phase-IIIa-Programmen von Gilead, BMS und BI mit Stand vom 15 Nov 2013

Rückfragen & Kontakt:

AbbVie GmbH

Mag. Judith Kunczier

External Affairs Director

Mobil :+43 664 60 589 340

Mail: judith.kunczier @ abbvie.com

www.abbvie.at