Broschüre "Kindergärten zum Schnee" präsentiert

Schwarz, Bohuslav: Spezielle Angebote für Kindergartenkinder

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Land Niederösterreich hat gemeinsam mit elf Skigebieten und Skischulen in Annaberg, Harmannschlag, Hochkar, Jauerling, Karlstift, Königsberg, Lackenhof, Mönichkirchen/Mariensee, Puchberg am Schneeberg, Semmering und St. Corona die kostenlose Broschüre "Kindergärten zum Schnee" herausgebracht. Mit speziell auf Kindergartenkinder zugeschnittenen Angeboten und kleinkindgerechtem Leihmaterial werden flexible Varianten vom Skitag bis zum kompletten Skikurs angeboten. Den Kindergärten werden dabei jeweils die nächstgelegenen Skigebiete empfohlen, sodass sich die Anfahrtszeiten in Grenzen halten und schon die Kleinsten mit dem Skifahren, zum Beispiel in Vormittagskursen, beginnen können.

Mag. Barbara Schwarz, Landesrätin für Soziales, Bildung und Familie, meint dazu: "Hinter dieser Initiative stehen engagierte Kindergartenpädagoginnen, Kindergartenpädagogen und Eltern, die den Kindern schon in frühen Jahren die Freude an der Bewegung im Schnee vermitteln. Überall wo Kinderskigelände, Skischule und Skiverleih gut erreichbar sind, sollen Betreuer und Eltern einen möglichst geringen organisatorischen Aufwand haben. Skifahren für Kinder im Bundesland Niederösterreich wird dadurch leicht gemacht"

Dr. Petra Bohuslav, Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus und Sport, sagt. "Die Wintersporttage sind für alle Beteiligten ein außergewöhnliches Erlebnis. Wir freuen uns über den Nachwuchs auf den Pisten und wollen alle Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen ermutigen, diese besondere pädagogische Chance wahrzunehmen und das Angebot in Niederösterreichs Skigebieten zu nutzen."

Zu bestellen gibt es die neue Broschüre bei Mag. Veronika Nutz unter der Telefonnummer 0664/162 83 35 bzw. über e-mail vzs @ noe-bbg.at.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. Gregor Lohfink, Telefon 02742/9000-19616, e-mail g.lohfink @ ecoplus.at, bzw. Büro LR Schwarz, Marion Gabler-Söllner, Telefon 02742/9005-12655, e-mail marion.gabler-soellner @ noel.gv.at, www.ecoplus.at.

