Stronach/Dietrich: Regierungsprogramm ist Brief an das Christkind

Team Stronach fordert verfassungsrechtliche Schuldenbremse und Begrenzung der Steuer- und Abgabenquote

Wien (OTS) - Als "Brief an das Christkind, ohne Zielvorgaben und Zeitpunkte zur Umsetzung" bezeichnete die geschäftsführende Klubobfrau des Team Stronach, Waltraud Dietrich, das rot-schwarze Regierungsprogramm im Rahmen der Parlamentsdebatte zur Regierungsbildung. "SPÖ und ÖVP sagen immer nur, was sie tun wollen. Vom Wollen allein hat niemand was. Es ist ein großer Unterschied, ob man etwas will oder macht."

Dietrich machte darauf aufmerksam, dass Bundeskanzler Faymann bereits im Jahr 2008 erklärt habe, dass er die Reformvorschläge des Rechnungshofes ernst nehmen werde und diese auch umsetzen wolle. "Was ist daraus geworden - außer heiße Luft? Keine einzige konkrete Maßnahme wurde umgesetzt. Im Gegenteil: wir haben in Österreich eine der höchsten Steuer- und Abgabenquote, darauf kann man nicht stolz sein."

Die Bilanz der alten und neuen Bundesregierung betrage: Passiva 225 Milliarden Euro, Aktiva 90 Milliarden Euro. "Jeder Betrieb in der Privatwirtschaft wäre bei einer solchen Bilanz längst pleite. Aber Rot und Schwarz machen mit einem Machterhaltungsprogramm ohne Lösungsorientiertheit weiter." Was dieser Regierung die Wissenschaft und die Forschung wert sei, zeige, "dass diese Bereiche zum Anhängsel des Wissenschaftsministeriums degradiert wurden", kritisierte die geschäftsführende Klubobfrau.

Dietrich brachte einen Entschließungsantrag des Team Stronach für eine in der Verfassung verankerte Schuldenbremse und eine Beschränkung der Steuer- und Abgabenquote ein. "Diese Regierung ist gefordert, konkrete Taten zu setzen", so Dietrich.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at