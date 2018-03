ORF III am Mittwoch: Psychologe Claus Lamm über Altruismus im "science.talk", "Ludwig II." mit Helmut Berger im "kult.film"

Außerdem: Kulinarische Todsünden und kulturelle Begegnungen in "kreuz und quer"

Wien (OTS) - Kulinarisch tiefsinnig präsentiert sich "kreuz und quer" am Mittwoch, dem 18. Dezember 2013: Um 20.15 Uhr regen in "Todsünden - Ein Menü in sieben Gängen" kulinarische Interpretationen Gäste wie Andreas Vitásek und Hans Peter Haselsteiner zum Austausch an. "Döner mit Apfelstrudel - Ein Stück Österreich am Bosporus" blickt dann um 21.10 Uhr auf den multikulturellen Teller der österreichischen Schule in Istanbul. Im Anschluss geht um 21.45 Uhr in der letzten Ausgabe des "science.talk" in diesem Jahr Barbara Stöckl gemeinsam mit Psychologen Claus Lamm kurz vor Weihnachten den neuronalen und biologischen Hintergründen von Mitgefühl und Spendenbereitschaft auf die Spur. Im "kult.film" inszeniert Luchino Visconti um 22.20 Uhr die wahnsinnige Welt von "Ludwig II.", König von Bayern, mit Helmut Berger in der Titelrolle und Romy Schneider in der Rolle der "Sisi".

Die Sendungen im Detail:

"kreuz und quer: Todsünden - Ein Menü in sieben Gängen" (20.15 Uhr)

Wie schmeckt eine Todsünde? Zum Beispiel der Neid? Oder die Wollust? Oder der Zorn? Haubenkoch Walter Eselböck gibt namhaften Gästen -unter ihnen Ursula Strauss, Hans Peter Haselsteiner, Martina und Karl Hohenlohe - kulinarische Antworten. In Michael Cencigs Dokumentation "Todsünden" mutet Walter Eselböck seinen Gästen eine breite Variation von kulinarischen Interpretationen der sieben Todsünden zu - vom gefüllten Schnittlauch für den Geiz bis zur "erwürgten Bluttaube" für den Zorn.

"kreuz und quer: Döner mit Apfelstrudel - Ein Stück Österreich am Bosporus" (21.10 Uhr)

Wenn es einen Ort gibt, der das Schlagwort vom "Kampf der Kulturen" widerlegen könnte, dann ist das Istanbul, wo Ost und West seit Jahrhunderten ineinander fließen. In dieser multikulturellen Metropole mischt seit 130 Jahren auch eine österreichische Bildungsstätte mit: das St.-Georgs Kolleg. Einmal im Jahr treffen einander Absolventinnen und Absolventen der Schule zum "Strudeltag". In "Döner mit Apfelstrudel - Ein Stück Österreich am Bosporus" stellen Michael Brauner und Christian Schüller vier von ihnen vor.

"science.talk": Biopsychologe Claus Lamm zu Gast bei Barbara Stöckl (21.45 Uhr)

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Spendenkampagnen. Eine Woche vor dem Fest spricht Barbara Stöckl im "science.talk" um 21.45 Uhr mit dem Neurowissenschafter und Biopsychologen Claus Lamm, Professor für biologische Psychologie an der Universität Wien, darüber, was das Betrachten von Spendenkampagnen im Hirn auslöst. Claus Lamm redet über Altruismus und die Hintergründe des menschlichen Mitgefühls. Der gebürtige Vorarlberger erforscht gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe die Grundlagen des menschlichen Sozialverhaltens, insbesondere die neuronalen und biologischen Grundlagen von Empathie, Mitgefühl, Altruismus und Egoismus: Was passiert im Gehirn, wenn ein Mensch einem anderem hilft? Welche Bereiche des Gehirns werden aktiviert, wenn wir Menschen in Not sehen? Warum helfen wir unseren Mitmenschen überhaupt und tun wir es jemals wirklich nur aus uneigennützigen Motiven?

"kult.film": Luchino Viscontis "Ludwig II." mit Helmut Berger und Romy Schneider (22.20 Uhr)

Helmut Berger als bayerischer "Märchenkönig" Ludwig II. und Romy Schneider als dessen Cousine, Elisabeth "Sisi" von Österreich-Ungarn, sind in Luchino Viscontis Meisterwerk aus dem Jahr 1972 im Rahmen der internationalen "kult.film"-Leiste zu sehen. Als der junge König Ludwig II. den Thron von Bayern besteigt, will er Förderer der Künste sein, ist begeisterter Anhänger von Richard Wagner, der ihn ausnimmt. Ludwig ist in Schwägerin Elisabeth von Österreich verliebt, die den kunstsinnigen Herrscher trotz Schwärmerei mit ihrem Hochmut verletzt, ihm aber zur Ehe mit ihrer Schwester Sophie rät. Die Verlobung wird geschlossen, allerdings bald wieder aufgelöst - wie so vieles, das rund um Ludwig II. verheißungsvoll beginnt, um dann in Niederlage, Manie und Wahnsinn zu enden. Ludwig II., Auftraggeber prunkvoller, riesiger Bauten, die jedes Budget sprengen, kann die hohen politischen Erwartungen, die an ihn gestellt werden, zeitlebens nicht erfüllen. Den Krieg gegen Preußen verliert er ebenso wie das Vertrauen seiner Entourage. Ludwig II. vereinsamt zusehends, vernachlässigt die Staatsgeschäfte und stirbt zuletzt, entthront, einen geheimnisvollen Tod im Starnberger See.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at