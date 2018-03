AKNÖ-Präsident Wieser zum MigrantInnentag: "Arbeit ist auch kulturelle Begegnung"

Erster Aufbaulehrgang für Betriebsräte migrantischer Herkunft

Wien (OTS/AKNÖ) - Mit dem Aufbaulehrgang für betriebsrätliche Arbeit (ALBA) setzt die NÖ Arbeiterkammer einen weiteren Meilenstein in der Ausbildung für BetriebsrätInnen. Das Programm der Kurse ist speziell auf KollegInnen migrantischer Herkunft abgestimmt: "Sie sind die erste Anlaufstelle im Betrieb, da ist es wichtig, alles genau zu verstehen und auch weiter zu geben", sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser anlässlich des Internationalen Tages der MigrantInnen über ein kürzlich gestartetes Pilotprojekt der AKNÖ.

"Verständigung und Kommunikation bei mehreren Kulturen in einem Betrieb sind wesentliche Grundpfeiler für ein kollegiales Miteinander. Immer mehr KollegInnen migrantischer Herkunft übernehmen Verantwortung und setzen sich als Betriebsrat oder Betriebsrätin für alle Beschäftigten ein", so AKNÖ-Präsident Markus Wieser. Komplizierte Gesetzestexte aus dem Arbeits- und Sozialrecht richtig zu verstehen und weiter zu vermitteln ist eines der großen Bedürfnisse der Betroffenen. Sprachliche Barrieren zu überwinden und die fachlichen Kenntnisse auszubauen, sind deshalb zentrale Ziele des mehrere Module umfassenden Lehrgangs. Gearbeitet wird - wie in der klassischen Betriebsräteakademie - auch an der sozialen Kompetenz und Persönlichkeitsentwicklung der TeilnehmerInnen: "Arbeit ist vielerorts auch eine kulturelle Begegnung. Mit ALBA soll nicht nur eine fundierte Basis für den Besuch weiterführender Lehrgänge der Arbeiterkammer und der Gewerkschaften geschaffen werden, sondern auch die Brückenfunktion zwischen den verschiedenen Arbeitnehmergruppen und

