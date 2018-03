Leichtfried: Rückflug darf künftig nicht mehr verfallen, selbst wenn Erstflug versäumt wurde

SPÖ-EU-Delegationsleiter begrüßt Reformen bei den Flugpassagierrechten - Verbesserungen beim Handgepäck

Wien (OTS/SK) - Im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments wird heute Nachmittag die erste Etappe zu einer Reform der Flugpassagierrechte genommen. SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried sagt dazu als Mitglied im Verkehrsausschuss: "Ein Meilenstein ist der Wegfall der sogenannten 'no show'-Klausel bei Direktflügen. Bisher ist das Rückflugticket automatisch verfallen, wenn der erste Flug nicht angetreten worden ist. Außerdem gibt es Verbesserungen beim Handgepäck. So wird es auch bei Billig-Airlines möglich sein, neben einem erlaubten Handgepäck eine weitere Duty-free-Einkaufstasche sowie kleine Gegenstände wie etwa eine Handtasche an Bord zu nehmen." ****

Kritisch sieht Leichtfried hingegen die Abschwächung bei den verpflichtenden Vergütungen von Airlines bei Ausfall oder Verspätungen. Hier soll es künftig eine Staffelung im Ausmaß von drei, fünf und sieben Stunden Verspätung geben, je nach Länge der Flugstrecke. "Fluglinien bleiben weiter aufgrund der von der Europäischen Union geschaffenen KonsumentInnen-Rechte dazu verpflichtet, Entschädigungen von bis zu 600 Euro in bar zu leisten", so Leichtfried. (Schluss) mo/mp

