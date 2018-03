FPÖ-Obermayr: Australien bestätigt freiheitliche Gold-Politik

Internationaler Trend verstärkt sich

Wien (OTS) - Der internationale Trend zur Patriierung von Goldreserven verstärkt sich. In Australien ist die Initiative "Return Aussie Gold" ins Leben gerufen worden. Sie setzt sich die inländische und physische Lagerung der australischen Goldbestände zum Ziel. "Hier bestätigt sich, dass wir Freiheitlichen mit unseren Forderungen völlig richtig und im internationalen Trend liegen", zeigt sich der FPÖ-EU-Abgeordnete Franz Obermayr erfreut.

Die australische Notenbank verfügt über Goldreserven im Umfang von 80 Tonnen. Derzeit werden die Bestände in Großbritannien gelagert. Selbstbewusste Australier fordern, die Barren in Zukunft zur Gänze auf dem Inselkontinent zu lagern. Als Gründe dafür nennt die Initiative "Return Aussie Gold" etwa die Geldpolitik der Bank of England und die Verschuldungskrise in Europa. "Diese Faktoren haben globale Relevanz. Sie gelten für das australische Gold ebenso wie für das österreichische", erinnert der freiheitliche EU-Mandatar Franz Obermayr daran, dass 80 Prozent des heimischen Goldes in Großbritannien lagern. Es sei seitens der Bundesregierung wie der Oesterreichischen Nationalbank höchst an der Zeit, die Rahmenbedingungen für eine inländische Lagerung zu schaffen und mit der Rückführung der Reserven zu beginnen. "Ein entsprechender Antrag der FPÖ liegt auf. Es wird sich zeigen, ob das Kabinett Faymann II die Interessen Österreichs und seiner Menschen wahrnimmt, oder ob doch mit dem Gedanken gespielt wird, unser Gold im Tiegel der maßlosen Eurorettung einzuschmelzen", schließt Obermayr.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at