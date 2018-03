Leichtfried gegen Liberalisierung der Eisenbahn in Europa

SPÖ-EU-Delegationsleiter will Bahnverbindungen auch für ländliche Gebiete erhalten - Brachte zahlreiche Änderungsanträge für Verbesserungen ein

Wien (OTS/SK) - Bei der heutigen Abstimmung im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel ist ein weiterer Schritt in Richtung Eisenbahnliberalisierung gesetzt worden. "Die mehrheitlich konservativ geprägte EU-Kommission strebt an, den gesamten Schienenpersonenverkehr in den Mitgliedstaaten ab Dezember 2019 zu liberalisieren. Dabei ist ein vollständiges sogenanntes Unbundling, also eine verpflichtende Trennung zwischen Schieneninfrastruktur und Eisenbahnanbieter vorgesehen. Zum Vorteil der Konzerne, die sich Rosinen herauspicken könnten, aber zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger, die mit Mehrkosten - in Österreich rund 420 Millionen Euro -zu rechnen hätten", erläutert SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried, Mitglied im Verkehrsausschuss. Er brachte zahlreiche Änderungsanträge gegen die Zerschlagung von Eisenbahnbetrieben ein. ****

Insbesondere für ländliche Gebiete sollen für alle leistbare Bahnverbindungen erhalten bleiben. Leichtfried: "Die Liberalisierung des Schienenpersonenverkehrs würde dazu führen, dass jene Strecken, die keinen Profit abwerfen, künftig kaum mehr befahren werden. Es drohen massive Verschlechterungen für Pendler und jene Personen, die abseits der Ballungszentren leben. Wir Sozialdemokraten wollen verhindern, dass gut funktionierende Systeme zerstört werden." (Schluss) mo/mp

