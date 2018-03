ASFINAG: Service bei Durchfahrt durch Mautstellen immer besser und schneller

Tarife an Sondermautstrecken werden mit Anfang 2014 inflationsbedingt um 2,6 Prozent angepasst

Wien (OTS) - Mit 01. Jänner 2014 erfolgt bei den Tarifen auf den fünf Sondermautstrecken der ASFINAG eine inflationsbedingte Anpassung um 2,6 Prozent. "Wir verbessern unsere Services kontinuierlich. Dafür setzen wir diese Mittel ein - um die Autofahrer rasch und sicher ans Ziel zu bringen", ist ASFINAG-Geschäftsführerin Gabriele Lutter überzeugt. Das zeigen die raschen Abfertigungen der Kunden an den Mautstellen: Von durchschnittlich 1.000 Autofahrern fahren 945 Kunden in unter einer Minute weiter. Für weitere fünf Prozent liegt die Wartezeit bei unter fünf Minuten." Ab sofort nicht mehr erhältlich ist auf der A 11 Karawanken Autobahn die Zehn-Fahrten-Wertkarte. Dafür bleibt die Wertkarte zum Preis von Euro 59,50 für 14 Fahrten durch den Karawankentunnel weiterhin im Angebot.

Die Anpassung der Tarife erfolgt auf Basis des harmonisierten Verbaucherpreisindex. Das bedeutet, dass die Zeitkarten ab 01. Jänner 2014 auf den Strecken A 9 Pyhrn Autobahn, A 10 Tauern Autobahn, A 13 Brenner Autobahn sowie der S 16 Arlberg Schnellstraße um 2,6 Prozent angepasst werden. Einzelfahrten über die Mautstellen Bosruck (A 9), St. Michael (A 10) und Rosenbach (A 11) werden ebenfalls mit Jahresbeginn angepasst. Für die nicht mehr im Verkauf erhältliche Zehn-Fahrten-Wertkarte auf der A 11 Karawanken Autobahn gilt: bereits verkaufte Wertkarten behalten für die Dauer von einem Monat ab Ausstellungsdatum ihre Gültigkeit.

Ersatzmaut wird erstmals seit Einführung der Lkw-Maut angepasst Erstmals seit zehn Jahren werden auch die Tarife für die Ersatzmauten bei nicht entrichteter Lkw-Maut angepasst. "Diese Beträge sind seit Einführung der Lkw-Maut nie erhöht worden. Trotzdem haben wir den Service für die Kunden laufend verbessert: die Zeit für Möglichkeiten zur Nachbezahlung der Lkw-Maut wurde im Sinne der Kunden verlängert -die technische Ausstattung wie etwa die Warnsysteme für Lkw-Fahrer bei Problemen mit der Go Box wurden optimiert", bestätigt Lutter. Die Ersatzmauten steigen im Schnitt um 9,1 Prozent. Für eine gänzliche Nichtbezahlung der GO Maut ist ab Jänner 2014 mit einer Ersatzmaut in Höhe von 240 Euro (bisher 220 Euro) zu rechnen - bei einer nur teilweisen oder nicht korrekten Bezahlung der GO Maut mit einer Ersatzmaut von 120 Euro (bisher 110 Euro).

