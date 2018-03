Nationalrat - Schieder: Regierung wird Österreich gut durch stürmische Zeiten bringen

SPÖ-geführte Regierung ist ein Garant für Stabilität, soziale Sicherheit, sichere Pensionen, eine funktionierende Wirtschaft sowie gerechte Beschäftigungs- und Steuerverhältnisse

Wien (OTS/SK) - "Stabilität ist das, was wir in Krisenzeiten brauchen und eine Grundvoraussetzung, die viele andere Länder in Europa und in der Welt vermissen: Eine Stabilität, die soziale Sicherheit, sichere Pensionen, eine funktionierende Wirtschaft sowie gerechte Beschäftigungs- und Steuerverhältnisse garantiert. Wir sollten dieser Regierung nicht nur eine Chance geben, sondern sie an ihren Taten und ihrer Arbeit messen. Dann werden wir alle sehen: diese Regierung wird Österreich gut durch stürmische Zeiten bringen", hat SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder heute, Dienstag, im Nationalrat anlässlich der Regierungserklärung im Nationalrat betont. Die Debatte um das Regierungsprogramm nahm er zum Anlass, die wichtigsten geplanten Maßnahmen der neuen Regierung kurz vorzustellen. ****

"Wer das Regierungsprogramm zur Hand nimmt und sich inhaltlich damit auseinandersetzt, wird sehen, dass für die nächsten Jahre einiges geplant ist", stellte SPÖ-Klubobmann Schieder fest und führte daraufhin die wichtigsten Reformvorhaben der Regierung aus.

Neben der Einigung über den Ausbau von Kinderbetreuungs-Einrichtungen, sei es etwa gelungen, die Erhöhung schulischer Ganztagsbetreuung fest im Regierungsprogramm zu verankern. "Das verpflichtende Angebot mindestens einer Klasse mit Ganztagsangebot an den Schulen ist ein pädagogischer Fortschritt, um den wir lange gerungen haben", freute sich Schieder. Als weitere Erfolge im Familienbereich nannte der SPÖ-Klubobmann, beispielsweise, die Erhöhung der Familienbeihilfe Mitte nächsten Jahres, die Einführung eines "Papamonats" für alle Arbeitnehmer, nicht wie bisher nur für den öffentlichen Dienst, oder auch die Einführung eines zweiten kostenlosen Kindergartenjahrs.

Im Pensionsbereich habe man sich auf eine Anhebung des faktischen Pensions-Antrittsalters von 58,4 auf 60,1 Jahre geeinigt - die höchste Anhebung die es jemals beim faktischen Antrittsalter gegeben habe. Schieder versicherte: "Wir stehen nicht für Kürzungen im Pensionsbereich zur Verfügung, nein, wir setzen uns dafür ein, dass die ältere Generation sich weiterhin auf sichere Pensionen verlassen kann und gleichzeitig die junge Generation die Sicherheit hat, dass auch sie eine materielle Absicherung im Alter erhalten wird."

In wirtschaftlichen Fragen strebe die neue Bundesregierung weiterhin ein Nulldefizit 2016 an. Gleichzeitig sei es aber gelungen, sich auf eine Steuerreform zur Entlastung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu einigen. "Die Senkung des Einstiegssteuersatzes von 36,5 auf 25 Prozent und die Verflachung der gesamten Progressionskurve ist ein wichtiges Projekt dieser Regierung, das massiv zur Entlastung der arbeitenden Menschen in diesem Land beitragen wird", freute sich der SPÖ-Klubobmann. Entsprechend dem dafür aufgesetzten Reformpfad soll diese Entlastung im Jahr 2015/16 umgesetzt werden.

Neben der Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sei im Steuerbereich die Abschaffung zahlreicher ungerechter Ausnahmen geplant: ein Ende der steuerlichen Begünstigung der "Golden Handshakes", die Beschränkung der Absetzbarkeit von Managergehältern ab 500.000 Euro, die Verlängerung der Solidarabgabe für Spitzenverdiener und -verdienerinnen sowie die Einschränkung der Gruppensteuer. Auch dem Steuerbetrug werde im aktuellen Regierungsprogramm noch stärker der Kampf angesagt.

Weitere Erfolgsprojekte der neuen Regierung, die Schieder anführte, betreffen im Gesundheitsbereich die Einführung eines Kinder- und Jugendgesundheitspasses für alle 7- bis 18-Jährigen und die Zahnspange für Jugendliche als Kassenleistung, im Verwaltungsbereich den weiteren Abbau von Doppelgleisigkeiten, die Förderung der Transparenzdatenbank und die Einführung des Grundsatzes Informationsfreiheit statt Amtsgeheimnis, im Wohnbereich die Durchforstung des Mietrechts zum Ausbau des MieterInnenschutzes sowie die Ankurbelung der Neubauleistungen mit 276 Millionen Euro, die rund 48.000 neue Wohnungen bringe und schließlich im Bereich Forschung die für 2020 vorgesehenen Mittel von 2 Prozent des BIP für Universitäten und Fachhochschulen.

Hinsichtlich der Debatte um die Zusammenlegung des Wissenschaftsministeriums mit dem Wirtschaftsministerium versicherte Schieder: "Die Qualitätsdebatte über die Universitäten darf nicht auf die Ressortaufteilung reduziert werden. Es geht um eine sachliche Auseinandersetzung, in der Inhalte, nicht die Frage der Zugehörigkeit, im Mittelpunkt stehen sollten." (Schluss) rp/ah

