Pyrotechnische Produkte: Sicherheit geht vor!

Wien (OTS) - Kracher, Böller, Feuerwerksraketen - Jahr für Jahr kommt es rund um Silvester durch den unsachgemäßen Gebrauch von pyrotechnischen Produkten zu zahlreichen Unfällen. Neben erheblicher Sachschäden werden dabei auch immer wieder Menschen schwer verletzt oder getötet. Viele Unfälle könnten durch einfachste Maßnahmen im Vorfeld verhindert werden. Der österreichische Versicherungsverband VVO, das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der Entschärfungsdienst (EKO Cobra/Direktion für Spezialeinheiten) informieren über den richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Gelbe, grüne und pinke Tropfen regnen vom Himmel und ein Knall jagt den nächsten - Silvester naht und damit der Verkauf von Raketen, Vulkanen & Co. Auch wenn Feuerwerke schön anzusehen sind, ist die Verwendung von pyrotechnischen Produkten nicht gerade ungefährlich:

"Rund 600 Menschen verletzen sich jährlich beim Hantieren mit pyrotechnischen Produkten so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Darüber hinaus tragen tausende Österreicher schwere Hörschäden von Silvester-Knallern davon.", erläutert Dr. Peter Thirring, Vize-Präsident des Versicherungsverbands VVO.

Feuerwerk ist Männersache - fehlendes Gefahrenbewusstsein ist Unfallursache Nr. 1

Rund 97 Prozent der Verletzten sind männlich. Die Verletzungen reichen von Verbrennungen und offenen Wunden an Händen und Fingern bis hin zu lebensbedrohlichen Folgen. Sorglosigkeit, Unachtsamkeit, fehlendes Gefahrenbewusstsein und die nicht bestimmungsgemäße oder missbräuchliche Verwendung von Pyrotechnikprodukten sind fast ausschließlich die Hauptgründe dafür, dass es rund um den Jahreswechsel regelmäßig zu Unfällen und Bränden kommt. "Die Unfälle und Verletzungen durch Feuerwerkskörper werden hinsichtlich der Schwere der Folgen allzu oft stark unterschätzt. Viele Unfälle wären vermeidbar", so Thirring.

Gefahrengruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind besonders gefährdet. 65 Prozent (rund zwei Drittel) der Verletzten sind unter 25 Jahre alt - rund 20 Prozent unter 15 Jahre. "Gerade den jungen Burschen und Männern fehlt es oftmals am notwendigen Gefahrenbewusstsein und an essentiellem Wissen über den richtigen Umgang mit pyrotechnischen Produkten", so Direktor des KFV Dr. Othmar Thann.

KFV Mystery-Shopping zeigt: Verkauf von Feuerwerkskörpern an Kinder und Jugendliche trotz Verbot!

Wie leicht es trotz gesetzlicher Vorgaben für Kinder und Jugendliche ist an pyrotechnische Produkte heran zu kommen, zeigen aktuell vom KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) durchgeführte Testkäufe in Wien, Niederösterreich, Vorarlberg und Burgenland: Bei 25 von insgesamt 77 Testeinkäufen (Diskonter, Baumärkte, Fach- und Onlinehandel) wurden die gesetzlichen Vorschriften missachtet und Feuerwerkskörper an Kinder und jugendliche Testkäufer verkauft.

Jeder dritte Testkauf positiv!

Nur jeder Zweite der getesteten Online-Händler stellte (z.B. durch Ausweiskopien, persönliche Bankverbindung oder Lieferbeschränkungen) sicher, dass die gesetzlichen Regelungen eingehalten werden. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im Fachhandel: Die Testkäufer im Alter von 11 und 15 Jahren bekamen bei 48 Prozent der getätigten Testkäufe die gewünschten Produkte. Besonders leicht wird es sogar den unter 12-jährigen Kindern gemacht. Bei 6 von 10 Einkaufsversuchen im Fachhandeln erhielten die 11-jährigen Testkäufer problemlos pyrotechnische Produkte der Klasse F1 (Mindestalter 12 Jahre). In der Gruppe der unter 16-jährigen Tester erhielten rund 40 Prozent der Jugendlichen die gewünschten Produkte der Kategorie F2. Besser schnitten Diskonter und Baumärkte ab: Bei jeweils 19 Prozent der getesteten Diskonter und Baumärkte kam es zu einem Kaufabschluss.

Feuerwerkskörper richtig bedienen!

Obwohl in pyrotechnischen Produkten brand- und explosionsgefährliche Stoffmischungen eingesetzt werden, ist bei der Verwendung von zugelassenen Feuerwerkskörpern (CE-Kennzeichen oder "BAM"-Nummer) für Verbraucher (Kategorie F1 und F2) von einer sehr geringen (F1) bzw. geringen Gefahr (F2) und einem kalkulierbaren Risiko auszugehen. Dies allerdings nur, wenn Feuerwerkskörper entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, widmungs- bzw. bestimmungsgemäß und mit Verantwortungsbewusstsein verwendet werden. "Völlig ungefährlich und harmlos sind aber auch zugelassene pyrotechnische Erzeugnisse nie, da pyrotechnische Sätze vom Wesen her grundsätzlich hohe Abbrandtemperaturen erzeugen und zudem immer wieder Fehlfunktionen vorkommen können. Daher sind die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise, die mögliche Fehlfunktionen bereits berücksichtigen, strikt einzuhalten", betont Pyrotechnikexperte Kontrollinspektor Thomas Csengel vom Entschärfungsdienst (EKO Cobra/Direktion für Spezialeinheiten).

Gefährliche Geschosse

Vor allem nicht zugelassene Erzeugnisse stellen eine große und unkalkulierbare Gefahr dar, auch wenn man sie vorsichtig verwenden möchte. "Vielfach wird die Gefahr, die von nicht geprüften Pyrotechnikartikeln ausgeht stark unterschätzt. So können nicht zugelassene Knallartikel aufgrund zweifelhafter Stoffmischungen oder gefährlicher Gehäusebestandteile auch bei der Einhaltung größerer Sicherheitsabstände noch lebensgefährlich werden, " so Csengel weiter. So schön Feuerwerke & Co auch sind, bei allen Feuerwerksartikeln gilt: Sicherheit und verantwortungsvolle Rücksichtnahme gehen vor! "Sorgen Sie bei der Verwendung von Feuerwerkskörpern immer für ausreichende Standsicherheit bzw. geeignete Abschussvorrichtungen, lesen und beachten Sie die Gebrauchsanleitung und halten Sie zumindest den angegebenen Mindestsicherheitsabstand, besser sogar noch einen etwas größere Abstand ein", schließt Csengel.

