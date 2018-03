LH Pröll: Mehr als 46 Millionen Euro an Unterstützungen für NÖ Gemeinden

"Beitrag, um Lebensqualität in Gemeinden weiter auszubauen"

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Initiative von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll wurden in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung mehr als 46 Millionen Euro an Unterstützungen für Gemeinden in ganz Niederösterreich beschlossen. "Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag, um die Lebensqualität in unseren Gemeinden noch weiter auszubauen", sagt dazu der Landeshauptmann.

Die Gelder stammen aus Mitteln der Bedarfszuweisungen, der überörtlichen Raumordnung, dem Zentrale-Orte-Raumordnungsprogramm sowie Mitteln für den Hochwasserschutz. Die Bandbreite der geförderten Projekte ist groß und reicht von Straßenbau über Sportanlagen, Musikerheime bis hin zu Feuerwehrhäusern. Neben diesen Fördermitteln wurden auch Landes-Finanzsonderaktionen mit einer Gesamtdarlehenssumme von rund 10,6 Millionen Euro genehmigt. "Durch die in dieser Sitzung beschlossenen Zuschüsse und den Zinsendienst für die Darlehen wird ein Investitionsvolumen von rund 110 Millionen Euro ausgelöst, das entspricht etwa 1.650 Arbeitsplätzen", so Landeshauptmann Pröll.

Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden sei ihm ein besonderes Anliegen, betont der Landeshauptmann abschließend: "Geht es den Gemeinden gut, geht es auch dem Land gut. Denn die Gemeinden sind mit ihren Investitionen wichtige Wirtschaftsmotoren in allen Regionen unseres Landes."

