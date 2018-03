Schwentner: Jeder siebte Mensch ist armutsgefährdet - Jede und jeder fünfte unter 40 hat erhebliche Probleme

Grüne zu Armutszahlen: Mieten runter, Löhne hinauf; Bildung, Beratung und Soziale Unterstützung für gefährdete Menschen

Wien (OTS) - "Es ist nicht überraschend, dass die Zahl der armuts-und ausgrenzungsgefährdeten Menschen in Zeiten der Weltwirtschaftskrise ansteigt, aber das Ausmaß ist schon erschreckend", meint Judith Schwentner, Sozialsprecherin der Grünen, zu den heute veröffentlichen Zahlen der Statistik Austria betreffend Armut. "Jeder siebente Mensch, der uns auf der Straße begegnet, ist armutsgefährdet. Jede und jeder fünfte unter 40 Jahren ist armuts-oder ausgrenzungsgefährdet. Fünf Prozent der Menschen leben in manifester Armut. Seit 2008 erhöhte sich der Anteil der armutsgefährdeten Menschen in Österreich um acht Prozent. Das ist ein ernüchternder Befund am Tag des Regierungsantritts", sagt Schwentner.

Die heute veröffentlichten Daten sagen uns ganz klar, wo dringender Handlungsbedarf liegt: 11 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind armutsgefährdet. Fast 40 Prozent der Einkommen müssen für Mieten aufgewandt werden. Kinder, Jugendliche und Menschen bis 40 sind besonders stark betroffen.

"Die Message ist klar", sagt Schwentner und ergänzt: "Wir brauchen höhere Löhne, niedrigere Mieten und eine Erhöhung und Verbesserung von Arbeitslosengeld, Mindestsicherung und sozialen Dienste. Die Regierung muss sich entscheiden, ob sie achselzuckend übergeht, dass einer von sieben Menschen in Österreich einfach ausgegrenzt ist, oder ob sie aktiv eine Politik der Inklusion betreibt: Achselzucken ist österreichischer Normalzustand. Die Grünen hingegen stehen für aktive Politik. Diese schafft Jobs, beendet Ausgrenzung, schafft gesellschaftlichen Reichtum und damit Zukunft. Zukunft ohne Armut und Ausgrenzung."

