Britische Kreativpower beim Neujahrskonzert 2014: ORF-Ballettproduktion gestaltet von Ashley Page und Westwood

Wien (OTS) - Bereits seit Ende September abgedreht sind die traditionellen Balletteinlagen zum Neujahrskonzert 2014: Die vom ORF hergestellte Ballettproduktion, diesmal bestehend aus dem Walzer "Die Romantiker" von Joseph Lanner und der Polka "Pizzicati" aus dem Ballett "Sylvia" von Léo Delibes, wurde im prachtvollen Stadtpalais Liechtenstein aufgezeichnet, das seit seiner umfassenden Restaurierung im neuen Glanz erstrahlt. Nach seinem erfolgreichen Neujahrskonzert-Debüt im Vorjahr hat erneut der britische Choreograph Ashley Page die tänzerische Gestaltung der beiden Balletteinlagen übernommen. Der ehemalige erste Solist am Royal Opera House in London, der bis 2012 zehn Jahre lang Direktor des Scottish Ballet in Glasgow war, erhielt bei der diesjährigen Umsetzung der Produktion hochkarätige kreative Verstärkung aus seiner Heimat. Für die exzeptionellen Kostümkreationen konnte keine Geringere als die weltbekannte englische Modeschöpferin und Stilikone Vivienne Westwood gewonnen werden. Das Haus Westwood hat den Walzer-Roben eine elegante Note und den Polka-Kostümen einen witzig-frechen Touch mit einem Hauch von Schottland verliehen und so eine kongeniale Einheit mit dem klassisch-britischen Tanzstil des Choreographen Page geschaffen.

Ashley Page: "Sehr glücklich mit dem Resultat!"

"Es ist eine große Ehre für mich, dass ich erneut eingeladen wurde, die Balletttänze für diesen glückverheißenden, glamourösen Event zu kreieren", zeigt sich Ashley Page stolz und hebt besonders die großartige Gelegenheit hervor, "mit den inspirierenden Tänzern und den einfallsreichen Technikern zu arbeiten. Besonders wichtig war dabei die Unterstützung durch den ORF und die vom Teamwork geprägte Atmosphäre mit Regisseur Michael Beyer, mit dem ich nun schon das zweite Mal zusammengearbeitet habe. Die Chance mit dem Haus Westwood zu arbeiten, war eine weitere Inspiration für mich und hat großen Spaß gemacht", so Page. Unter seiner Leitung kamen zehn hochkarätige Solistinnen und Solisten des Wiener Staatsballetts zum Einsatz.

"Die größte Herausforderung für mich heuer war, ein komplett anderes Konzept im Vergleich zum vergangenen Jahr entstehen zu lassen - ganz anders im Aussehen, in der Atmosphäre und auch vom Humor. Was uns dabei geholfen hat, ist, dass das Palais Liechtenstein sehr unterschiedlich zur Vorjahres-Location Schloss Hof ist und auch die Energie der beiden Musikstücke ganz anders ist", erzählt Page, der im April 2014 die Uraufführung von Schnitzlers "Reigen" in der Wiener Volksoper choreographieren wird. Gemeinsam mit Regisseur Michael Beyer, der ein paar witzige Ideen zur Nutzung der Location gehabt habe, konnte Page das Konzept auch umsetzen. "Und die prachtvollen Räumlichkeiten haben uns doch einiges an Arbeit abgenommen", scherzt der Brite.

Mit dem Endergebnis zeigt sich Ashley Page auf jeden Fall zufrieden:

"Ja, ich bin sehr glücklich mit dem Resultat. Kürzlich habe ich die geschnittene Fassung der Aufzeichnung gesehen, und ich muss sagen, dass das Ganze ziemlich exakt so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich freue mich schon sehr, das Ballett am 1. Jänner bei der TV-Ausstrahlung mit allen anderen nochmals zu sehen", so Page.

Westwood: "Geehrt, dass wir gefragt wurden"

Das Modehaus Westwood - allen voran Vivienne Westwood und ihr Kreativdirektor und Ehemann Andreas Kronthaler - ließ sich für seine Haute-Couture-Kreationen für das Neujahrskonzertballett vom prachtvollen Ambiente des Stadtpalais Liechtenstein inspirieren. "Es ist ein unglaublicher Ort, der einen direkt in den prächtigen und opulenten Lebensstil der Aristokraten dieser Zeit zurückversetzt. Es war also leicht, sich diese wunderschönen Tänzer in diesen erhabenen Ballsälen vorzustellen. Wir wollten dieses Gefühl von Erhabenheit und Tradition in den Kostümen weitertragen", berichtet Andreas Kronthaler. Der gebürtige Tiroler, der seit mehr als zwanzig Jahren an Vivienne Westwoods Seite ist, fühlt sich mit dem Projekt besonders verbunden: "Ich fühle mich geehrt, dass wir gefragt wurden, die Kostüme für das Neujahrskonzertballett zu kreieren, da dieses eine solch lange Tradition hat. Ich bin damit aufgewachsen, das Konzert jedes Jahr zu sehen, es ist Teil meiner Erinnerungen an Weihnachten." Dass dies von rund 40 Millionen Menschen weltweit gesehen wird, empfindet der Zillertaler unglaublich, aber nachvollziehbar: "Die schöpferische Kraft eines Orchesters, das gemeinsam eine Symphonie spielt, ist unvergleichlich!"

Der Designprozess für die Tanzkostüme sei ganz anders gewesen als für die gängige Haute Couture: "Weil wir die Bewegungen der Tänzer berücksichtigen mussten. Es geht nicht nur darum, wie sie in den Kostümen aussehen, sondern viel mehr, dass sie sich darin frei bewegen können", so Kronthaler.

Tatkräftige Unterstützung hatte Andreas Kronthaler in Person seines Tiroler Landsmanns Gregor Pirouzi, seines Zeichens ebenfalls Westwood-Schüler und als Repräsentant des Labels und Inhaber des Flagshipstores in Wien für die Kostümkoordination beim Neujahrskonzertballett verantwortlich. Dieser zeigt sich sehr zufrieden mit der Kostümfertigung durch ART FOR ART: "Jedes einzelne hergestellte Kostüm ist so hochwertig verarbeitet und übersetzt wie aus einem der besten Couture-Häuser aus Paris oder London. Wir haben eine gute Mischung aus Eleganz, Unterhaltung, Wiener Charme und den klassischen Designmerkmalen der Marke Westwood gezaubert: Es wird für das Publikum nicht nur ein Ohren- sondern auch ein Augenschmaus werden!", verspricht Pirouzi, der zuletzt schon Designerfahrung für eine Bühnenproduktion sammeln konnte, war er doch für die Kostüme der gerade neu inszenierten Oper "Mara" am Tiroler Landestheater zuständig. "Es war und ist eine große Ehre für mich, mich mit kulturellen Produktionen zu beschäftigen, vor allem wenn man das Endprodukt auf der Bühne sieht", so Pirouzi.

Abendlich elegant und schottisch-frech: Haute Couture der Kontraste

Die Westwood-Ballettkostüme spiegeln einerseits den Glanz vergangener Zeiten wider und kokettieren aber auch mit dem einen oder anderen kultigen Modezitat eigener Kollektionen. So setzten die Walzer-Roben auf abendliche Eleganz: Die fünf Damen tragen stilistisch wie farblich unterschiedliche, prachtvolle Kleider - ein asymmetrisches "Paradiesvogel"-Kleid in tiefem Burgunderrot mit Schleife und Tüll-Unterrock, ein butterblumengelbes klassisches "Paradiesvogel"-Kleid, ein "Bronze Sol"-Kleid, das mit einem hellblaugrünen Karo- und Streifen-Taftmieder und Rock mit blassgrau-weißem Tüllunterrock kombiniert wird, einem langen "Paperbag-Rüschenkleid" aus zahlreichen Schichten feinster cremefarbener Spitze, das mit eleganten langen Spitzenhandschuhen ergänzt wird, sowie ein mehrschichtiges Korsett-Ballkleid aus goldener und hellbronzefarbener Spitze und Tüll. Die eleganten Herren tragen zweireihige Fracks mit mitternachtsblauen und schwarz-weißen Jacketts mit Vlies- und Satin-Aufschlägen in Kontrastfarben, dazu fließende Tanzstrumpfhosen, einen eleganten Kummerbund sowie Dress-Slipper mit Satinschleife.

Bei den Polka-Kostümen regiert das Schottenkaro: Die unterschiedlichen Modelle beider Tanzpaare sind aus klassischem schottischem Tartan, der bei Vivienne Westwood eine lange Tradition genießt. Die Damen tragen kurze Kilts mit Tüllröckchen - einmal kombiniert mit einem Tartan-Bustier, Seidentaftbluse und Fliege, einmal mit einer Dumbar-Jacke. Beide Damen tragen oberschenkellange Strümpfe und Strumpfhalter. Die männlichen Polka-Tänzer sind in Tartan-Kilts und Tanzjacken gekleidet, kombiniert mit herkömmlicher schottischer Weste, Hemd und Felltasche.

Auch das Überraschungstanzpaar des Live-Donauwalzers, die beiden Standard- und Latein-Profis Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov, werden in Westwood-Kreationen gehüllt: Die Dame wird am 1. Jänner in einem weißen Seidentaftkleid mit schwarzen Rosenmotiven und weißen Spitzenhandschuhen am Arm des ebenso elegant gekleideten Herrn durch den Musikverein schweben, der in einem traditionellen zweireihigen schwarzen Frack aus Moirée-Seide auftritt.

Regisseur Michael Beyer: "Balletteinlagen mit ganz eigener Farbe"

Die ORF-Bildregie der Ballettproduktion lag wie schon in den vergangenen drei Jahren in den bewährten Händen von Michael Beyer, der heuer allerdings erstmals auch die Regie der Live-Konzertübertragung übernommen hat. Zur Ballettproduktion sagt er: "Es war eine besondere Ehre, den neuen Glanz des kürzlich komplett renovierten Palais Liechtenstein für das Ballett des Neujahrskonzerts 2014 in Szene zu setzen. Die Schönheit der Räume ist schlichtweg überwältigend. Die Qualität der Renovierung ist makellos. Mit dem Choreographen Ashley Page habe ich bereits im vergangenen Jahr sehr gern zusammengearbeitet. Daher war die Zusammenarbeit heuer wie ein Wiedersehen unter Freunden. Ashley hat durch die fließenden Bewegungen seiner Choreographien, seinen Sinn fürs Geschichtenerzählen und nicht zuletzt durch seinen britischen Humor eine ganz eigene Farbe in die Balletteinlagen gebracht, die mir auch dieses Jahr großen Spaß bereitet haben. Die Zusammenarbeit mit dem Team von Vivienne Westwood, Andreas Kronthaler und Gregor Pirouzi, war einfach perfekt!"

TV-Termine: Neujahrs-"matinee" mit Konzert und Dokus, Westwood-Porträt bereits am 29. Dezember

Am 1. Jänner 2014, um 11.15 Uhr live in ORF 2 und Ö1, überträgt der ORF - zum 56. Mal in seiner Geschichte - das traditionelle "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker". Zum Auftakt der Neujahrskonzert-"matinee" stehen das Dirigentenporträt "Wege zur Musik mit Daniel Barenboim" (9.55 Uhr) und die von Felix Breisach gestaltete Dokumentation "Goldene Klänge - Der Musikverein Wien" (10.30 Uhr) auf dem ORF-Spielplan. Um ca. 11.50 Uhr ist der ORF-Film zur Konzertpause - "Backstage - Das Neujahrskonzert 2014" - zu sehen, der hinter die Kulissen des weltweit erfolgreichsten Klassik-Events blickt. Bereits am Sonntag, dem 29. Dezember, stimmt die "matinee" mit dem Porträt "Vivienne Westwood - Do it yourself" (9.05 Uhr) auf das "Konzert der Konzerte" ein.

