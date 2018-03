Podgorschek: Regierungsprogramm bedeutet kostspieligen Stillstand für Österreich

Dringend nötige Strukturreform zur Budgetsanierung weiter verschoben

Wien (OTS) - "Das vorliegende Regierungsprogramm verlängert den derzeitigen Stillstand in Österreich um weitere fünf Jahre. Eine nachhaltige Sanierung des Budgets wird damit zu Lasten der Steuerzahler um fünf Jahre nach hinten verschoben", kommentiert der freiheitliche Budgetsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek das vorliegende Regierungsprogramm von SPÖ und ÖVP.

Eine langfristige Sanierung des Budgets bedürfe einer nachhaltigen Strukturreform in Österreich, wozu Rot und Schwarz jedoch offensichtlich nicht in der Lage seien. "Das Ergebnis ist leider wenig überraschend. Bereits in den letzten Jahren haben SPÖ und ÖVP ihre Reformverweigerung demonstriert", so Podgorschek. Es werde nicht genug sein, einfach ein paar Arbeitsgruppen einzurichten.

Auch das Regierungsprogramm zeige erneut die von SPÖ und ÖVP betriebene Realitätsverweigerung, wenn das enorme Budgetloch einfach unter den Tisch gekehrt und lediglich von schwächerer Konjunktur gesprochen werde. "Der Hinweis auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum ist eine schwache Ausrede für mangelnde Reformen. Damit von der Politik endlich wieder Wachstumsimpulse ausgehen können muss einerseits das Budgetdefizit verringert und andererseits die Verwaltung auf allen Bereichen reformiert werden", stellt Podgorschek abschließend fest.

